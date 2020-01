Biejat do Ruseckiej: Jeśli chcecie odwoływać za bezczynność, to odwołajcie również posła Suskiego

- Jeśli chcecie odwoływać za bezczynność, to odwołajcie również posła Suskiego - odsunięta ze stanowiska szefowej komisji polityki społecznej i rodziny Magdalena Biejat (Lewica) apelowała do wybranej po niej na to stanowisko Urszuli Ruseckiej (PiS) w programie "Wydarzenia i Opinie".