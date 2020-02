"To tylko odgarnięcie włosa z policzka". Lichocka tłumaczy i przeprasza

- Gdybyście państwo nie zwalniali ruchu kamery, tylko zobaczyli to w czasie rzeczywistym, to ja zrobiłam taki gest i zobaczyłam polityków opozycji, którzy zaczęli komentować to jako coś wulgarnego - w taki sposób posłanka PiS Joanna Lichocka tłumaczyła swoje zachowanie podczas czwartkowej debaty w Sejmie. - Jeśli ktoś poczuł się urażony to chciałabym wyrazić ubolewanie i przeprosić - dodała.