Groźna bakteria w mrożonce warzywnej. Sklepy wycofują ją ze sprzedaży

Sieć sklepów ALDI wycofuje ze sprzedaży mrożonkę warzywną marki ALL SEASONS. W produkcie wykryto bakterię Listeria monocytogenes, wywołującą listeriozę. Od 20 do 30 procent infekcji kończy się śmiercią.

Wycofany artykuł to warzywa na patelnię 450 g marki ALL SEASONS z kodem kreskowym 28069119, z datą przydatności do spożycia 12.2021 i numerem partii L 200120, którego producentem jest Agram S.A.

W mrożonce stwierdzono obecność bakterii Listeria monocytogenes, które zagrażają zdrowiu osób, które ją spożyją.

Aldi Wycofany artykuł to warzywa na patelnię 450 g marki ALL SEASONS

Nie trzeba pokazywać paragonu

Produkt można zwrócić w dowolnym sklepie sieci bez konieczności okazywania paragonu. Sieć zapewnia w komunikacie, że zaistniała sytuacja nie dotyczy innych artykułów marki ALL SEASONS oraz pozostałych produktów producenta Agram S.A.

ZOBACZ: GIS ostrzega przed bakteriami w żółtym serze, wycofano jedną partię produktu

Bakteria Listeria monocytogenes wywołuje listeriozę, której najczęstsze objawy to wysoka gorączka oraz biegunka. Od 20 do 30 procent infekcji kończy się śmiercią. Listeria jest szczególnie groźna dla kobiet w ciąży.

WIDEO - Kto, kiedy i z kim? Jak zdradzają Polacy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ polsatnews.pl