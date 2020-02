Nie tylko środkowy palec. Przypominamy najgłośniejsze sejmowe afery

W 2017 r. podczas drugiego czytania projektu ustawy o SN, prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił z trybuny sejmowej m.in.: "wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego śp. brata; zamordowaliście go, jesteście kanaliami".

W następstwie sejmowa komisja etyki podjęła w decyzję ws. wniosku byłego szefa Nowoczesnej Ryszarda Petru o ukaranie prezesa PiS. Kaczyński nie pojawiał się kilkakrotnie na posiedzeniach komisji etyki. Ostatecznie został przez nią upomniany.

Wideo: "wiemy, że boicie się prawdy"

"Tak jak prezes powiedział"

- Zamknijcie mordy, tak jak prezes powiedział, zdradzieckie mordy. Nawet teraz nie potraficie się grzecznie zachować - zwróciła się kilka dni później do opozycji podczas posiedzenia komisji sprawiedliwości posłanka PiS Krystyna Pawłowicz. Po okrzykach oburzenia posłów opozycji, Pawłowicz uniosła w górę dwa palce pokazując znak oznaczający zwycięstwo.

Wideo: "Nawet teraz nie potraficie się grzecznie zachować"

To niejedyne zachowanie Pawłowicz, które wywołało dyskusję. Do sejmowej historii przeszły zdjęcia z 2015 r., na których posłanka je sałatkę na sali obrad.

Andrzej Rozenek, wtedy poseł Twojego Ruchu, poprosił o przerwę w obradach, by posłanka mogła wynieść brudne naczynia. - Nie róbmy z wysokiej izby baru mlecznego - zaapelował Rozenek.

"Trzeba anulować, bo przegramy, za dużo osób"

Jednym z momentów, który wstrząsnął opinią publiczną było głosowanie podczas wyborów posłów PiS Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Miało ono burzliwy przebieg, zostało powtórzone, posłowie opozycji skandowali: "oszustwo".

Marszałek zapytała czy nowi posłowie mają problem z głosowaniem. Z nagrania na stronie Sejmu wynika, że do marszałek podeszła kobieta, która powiedziała, że "jest problem". Marszałek zapytała czy anulować głosowanie. Na sali pojawiły się głosy, żeby nie anulować. Na nagraniach na stronie internetowej Sejmu słychać też kobiecy głos: "Trzeba anulować, bo my przegramy, za dużo osób (...)".

CIS wyjaśnia

W czasie głosowania w Sejmie nad wyborem posłów do KRS pojawiły się usterki, które nie są kwalifikowane przez specjalistów jako "awarie", a jako "komplikacje w czasie procedury głosowania" - podało 13 lutego Centrum Informacyjne Sejmu.

CIS odniosło się do czwartkowego wydania "Rzeczpospolitej", która podała, że system do głosowania wcale nie zaszwankował, gdy Sejm wybierał swoich przedstawicieli do KRS, a narrację PiS obaliła fundacja ePaństwo.