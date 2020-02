Podjazd miał ułatwić spacery. Jest architektonicznym bublem

To miała być droga na skróty, a wyszła skocznia narciarska. Jest tak stromo, że można tu spokojnie ćwiczyć... lądowanie telemarkiem. Schody i pochylnia powstały w szczecińskim Lasku Arkońskim. To bardzo popularne miejsce do spacerowania.

Nie dla niepełnosprawnych

Schody prowadzą na wiadukt, a ten do głównego ronda. Urzędnicy przekonują, że co prawda schody są z pochylnią, ale nie po to, żeby z niej korzystać.

- Faktycznie jest tam zagospodarowane miejsce, żeby można było przeciągnąć jakiś wózek, natomiast nie jest to platforma do poruszania się dla osób na wózkach inwalidzkich, czy matek z wózkami - mówi Piotr Zieliński z Urzędu Miasta w Szczecinie.

Maja Włoszczowska: to dużo nawet dla kolarza górskiego

- To jest coś, co w przepisach nie jest opisane, więc trudno tu mówić o jakiejś poprawności parametrów - tłumaczy Kamil Kowalski, dyrektor "INTEGRACJA LAB" Fundacja Integracja.

Są jednak przepisy dotyczące podjazdów do budynków. Według norm maksymalne nachylenie pochylni przeznaczonych dla ludzi nie powinno być większe niż 15 proc.

Na szczecińskiej kładce nachylenie przekracza 30 stopni. To dużo nawet dla doświadczonego kolarza górskiego. - Już powyżej 10 stopni podjazdy dają mocno w kość. 30 stopni to jest, powiedziałabym, taka granica podjazdu, który w ogóle da się na rowerze podjechać - tłumaczy Maja Włoszczowska, kolarka górska, wicemistrzyni olimpijska.

