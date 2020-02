Kto, kiedy i z kim? Jak zdradzają Polacy

Co piąty wyborca Roberta Biedronia przyznaje się do zdrady, a wśród zdradzających się małżeństw największy odsetek stanowią osoby... wierzące i regularnie praktykujące. Najnowszy raport na temat relacji damsko-męskich wyjaśnia, jak kwestia zdrad ma się m.in. do wieku, religii czy preferencji wyborczych.