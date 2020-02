Wiceprezydent Chełma odwołany. Stracił stanowisko po upublicznieniu filmu

Prezydent Chełma Jakub Banaszek odwołał swojego zastępce. Według lokalnych mediów ma to związek z zachowaniem Daniela Domoradzkiego podczas jednej ze studniówek. Do sieci trafiło wideo, na którym widać, jak wiceprezydent pije alkohol z uczniami.

- Odbyliśmy rozmowę, wiceprezydent Domoradzki poprosił o dymisję, którą przyjąłem - mówi Jakub Banaszek w rozmowie z "Dziennikiem Wschodnim".

Na nagraniu wiceprezydent Chełma został uchwycony w momencie, kiedy pił alkohol z młodzieżą. Do zdarzenia miało dojść podczas jednej ze studniówek, która odbywała się w domu weselnym pod Chełmem.

Jakub Banaszek podkreślił, że nie może takiego zachowania tolerować i akceptować.

Urzędnicy: zbieg okoliczności

Urzędnicy z biura prezydenta przekazali reporterce Polsat News Katarzynie Niećko, że Banaszek jest dzisiaj nieobecny – przebywa w delegacji. W związku z tym nie będzie komentował tej sprawy osobiście. – Przekazano mi, że decyzja o dymisji wiceprezydenta nie ma żadnego związku z incydentem na studniówce. Urzędnicy twierdzą, że decyzja o dymisji przypadkowo zbiegła się z terminem publikacji nagrania – powiedziała reporterka Polsat News.

WIDEO: "Wydarzenia 12:50" o dymisji wiceprezydenta

Jak zaznacza "Dziennik Wschodni", Domoradzki jest już czwartym odwołanym wiceprezydentem w ciągu niespełna dwóch lat kadencji Banaszka.

WIDEO: nagranie ze studniówki

ZOBACZ: Strażak z promilami pojechał gasić pożar. "Znajdzie się za burtą naszej jednostki"

"W związku z poważnymi uszkodzeniami lewego ucha"

Były wiceprezydent Chełma do całej sprawy odniósł się już na swoim facebookowym profilu.

"31 stycznia 2020 r., w związku z poważnymi uszkodzeniami lewego ucha, pogłębiającym się niedosłuchem i co za tym idzie koniecznym zabiegiem operacyjnym, po przeanalizowaniu sprawy i przemodleniu, podjąłem decyzję o rezygnacji z funkcji zastępcy prezydenta miasta Chełm. Po powrocie ze zwolnienia lekarskiego, odbyłem rozmowę z prezydentem Jakubem Banaszkiem, który pozytywnie rozpatrzył moją prośbę odwołując mnie z funkcji wiceprezydenta Chełma" - napisał Daniel Domoradzki.

W oświadczeniu podziękował również wszystkim osobom, które podczas jego "pobytu w szpitalu i w trakcie choroby wspierały mnie czynem, dobrym słowem i modlitwą".

Daniel Domoradzki należy do partii Porozumienie Jarosława Gowina. Był bliskim współpracownikiem Jakuba Banaszka. To właśnie on po wyborach organizował jego gabinet.

Często podczas uroczystości kościelnych pełnił rolę ministranta. Jest znany z konserwatywnych poglądów.

@DDomoradzki II zastępcą Prezydenta @MiastoChelm @Jakub_Banaszek ✅



Prezydent Miasta Chełm J. Banaszek ogłosił informację o powołaniu II zastępcy ✒ Zostanie nim dotychczasowy Dyrektor Gabinetu Prezydenta M. Chełm, Daniel Domoradzki.



Więcej informacji 👉https://t.co/iy9wFhKY37 pic.twitter.com/abH9CIBGw5 — Miasto Chełm (@MiastoChelm) October 31, 2019

Funkcję wiceprezydenta Chełma pełnił od 31 października 2019 roku, odpowiadał m.in. za oświatę.

WIDEO - "Jolka, Jolka" na balkonie lubelskiego ratusza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/luq/ dziennikwschodni.pl