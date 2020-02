Sąd federalny odrzucił wniosek byłego doradcy Trumpa

Sędzia Amy Jackson stwierdziła, że adwokaci Stone'a "nie przedstawili powodów dla nowego procesu, czy jakiejkolwiek przyczyny by wierzyć że doszło do poważnego uchybienia sprawiedliwości".

Prezydent Donald Trump ocenił w środę, że jego wieloletni doradca był "bardzo źle" traktowany przez prokuratorów. Oni "powinni wrócić do szkoły i uczyć się" - powiedział dziennikarzom w Białym Domu. Prezydent odmówił jednak odpowiedzi na pytanie czy zamierza ułaskawić Stone'a.

Judges, prosecutors, civil servants, our institutions, the Constitution, the rule of law, our Allies, Immigrants, women of color, war heroes. Numb yet? “Human scum”, “Loser”, “Stupid”. Are you entertained? When does it become too much for you? #Enough https://t.co/q07An7bOel