Kiedy rozbiórka wypożyczalni, z której zerwało dach w Bukowinie Tatrzańskiej?

Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zakopanem Jan Kęsek przekazał, że na razie zostało wysłane do właściciela obiektu zawiadomienie o wszczęciu postępowania, aby dowiedział się on o procedurze.

Wszczęto postępowanie

- Przepisy Kodeksu Prawa Administracyjnego dokładnie określają procedurę, czyli najpierw musi być wszczęcie postępowania, a następnie zawiadomienie inwestora. Po zapoznaniu się stron z aktami, będzie wydana stosowna decyzja o rozbiórce. Na razie ze względów formalnych nie została wydana taka decyzja, której nie możemy wydać bez wszczęcia postępowania. Po przejściu całej procedury administracyjnej zostanie wydana decyzja o rozbiórce – wyjaśnił inspektor.

Zawiadomienie do inwestora zostało wysłane listem poleconym i w zależności od tego, kiedy list zostanie odebrany, to ruszy dalsza procedura. Inwestor ma siedem dni do zapoznania się z aktami. Po tym terminie powinna zapaść decyzja o rozbiórce.

Kęsek dodał, że jeżeli inwestor po otrzymaniu decyzji o rozbiórce nie podejmie stosownych działań, to wtedy zostanie wszczęta egzekucja z urzędu na jego koszt.

W środę właściciel wypożyczalni nart w Bukowinie Tatrzańskiej usłyszał zarzut popełnienia samowoli budowlanej. Przyznał się do winy – poinformowała w środę szefowa Prokuratury Rejonowej w Zakopanem Barbara Bogdanowicz.

Tragedia w Bukowinie

Do tragicznego wypadku doszło na parkingu przy górnej stacji wyciągu narciarskiego Rusiń-Ski w Bukowinie Tatrzańskiej w poniedziałek.

Zerwany dach spadł wprost na cztery osoby, które przyjechały na zimowy wypoczynek z Warszawy. Mimo reanimacji na miejscu zdarzenia, nie udało się uratować 52-latki i jej 15-letniej córki. 21-latka – druga córka zmarłej kobiety – w bardzo ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarła wieczorem tego samego dnia.

Kolejny poszkodowany to 16-latek, który z urazami głowy i stłuczeniem barku trafił do szpitala w Zakopanem. Chłopak jest spokrewniony z ofiarami wypadku.

