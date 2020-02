Atakuje nagle. Jest jedną z najczęściej występujących chorób neurologicznych u dzieci

- Zupełnie zdrowe, uśmiechnięte dziecko położyło się do łóżka i pół godziny później dostało ataku. Nasze życie wywróciło się do góry nogami w ciągu minuty - powiedziała mama małej Sary cierpiącej na epilepsję, która jest jedną z najczęściej występujących chorób neurologicznych u dzieci.

W niedzielę o 13:30 na antenie Polsat News wyemitowany zostanie kolejny odcinek magazynu "#JesteśmyDlaDzieci" pod patronatem Fundacji Polsat. Tym razem będzie poświęcony młodym pacjentom cierpiącym na epilepsję.

O tym, jak objawia się ta choroba i jak powinni postępować rodzice, u których dzieci stwierdzono schorzenie, opowiadali w Polsat News Agnieszka Grzegorczyk z zarządu Fundacji Polsat oraz Bartosz Kwiatek, prowadzący magazyn.

Epilepsja występuje już u noworodków

- Najważniejsze, żeby rodzice obserwowali swoje dzieci, bo epilepsja występuje już u noworodków. Ma różną etiologię, może powstać wskutek uszkodzenia mózgu, mogą to być czynniki genetyczne. Część schorzeń nie ma zdiagnozowanej przyczyny; dziecko jest zdrowe i nagle dostaje ataku padaczki - powiedziała Agnieszka Grzegorczyk.

- W Fundacji mamy też wiele przypadków schorzenia, które współistnieją z innymi chorobami. Dofinansowujemy rehabilitację i leczenie takich dzieci - dodała.

Jak podkreślił Bartosz Kwiatek, niezwykle istotne jest, by rodzice, którzy często bywają przerażeni pierwszymi objawami choroby u dziecka, potrafili zapanować nad tymi emocjami.

- Trzeba udać się do lekarza, zwykle będzie to najpierw pediatra, który na podstawie wywiadu z rodzicem i opisu objawów skieruje do specjalisty neurologa, diagnozującego epilepsję - mówił Kwiatek.

Jak zaznaczył, ważne by diagnoza padła jak najszybciej, bo padaczkę w wielu przypadkach da się skutecznie leczyć, a życie ze świadomością choroby wcale nie musi odbiegać w znaczący sposób od normy.

"Życie wywróciło się do góry nogami"

Jedną z podopiecznych Fundacji Polsat jest Sara. Dziewczynka niedawno przeżyła pierwszy atak choroby.

- Zupełnie zdrowe, uśmiechnięte dziecko położyło się do łóżka i pół godziny później dostało ataku. Nasze życie wywróciło się do góry nogami w ciągu minuty - powiedziała Magdalena Linczerska, mama kilkuletniej Sary.

- Usłyszałam, że dziwnie oddycha, dusi się i krztusi. Zobaczyłam, że oczka ma wywrócone, powieki i brodą drżą, nie może złapać oddechu. Kiedy ją podniosłam pod paszki okazało się, że ma sparaliżowaną lewą część ciała. Pierwsza nasza myśl była taka, że córka doznała udaru mózgu lub wylewu. Zaczęłam krzyczeć do niej, ona nie mogła nic powiedzieć... - opowiadała.

WIDEO: Epilepsja jest jedną z najczęściej występujących chorób neurologicznych u dzieci

"Miałam ślinotok i straciłam świadomość"

Drugą z bohaterek programu "#JesteśmyDlaDzieci", który w niedzielę zostanie wyemitowany o godz. 13:30 na antenie Polsat News, będzie uczennica Szkoły Podstawowej nr 317 w Warszawie.

Jak opowiadała, atak epilepsji pojawił się u niej podczas snu. - Miałam ślinotok i straciłam świadomość. Rodzice nie wiedzieli, jak należy się zachować w takiej sytuacji więc zadzwonili po pogotowie. Później mnie wybudzili. Kompletnie nie wiedziałam co się dzieje, nie mogłam mówić, ani ruszać się. Następnego dnia atak się powtórzył - relacjonowała Sandra Braun.

- Padaczka to jedna z najczęściej występujących chorób neurologicznych u dzieci, dlatego zajmujemy się nią w programie "#JesteśmyDlaDzieci" - zapowiedział prowadzący Bartosz Kwiatek. - Będziemy oswajać, edukować, ale mówić też o skutecznym leczeniu dodał.

emi/grz/ Polsat News