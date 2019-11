Niezwykły rejs "Daru Pomorza". Kapitanem statku wyjątkowy 6-latek

Stacjonujący w Gdyni statek-muzeum "Dar Pomorza" przejdzie remont. W tym celu płynie do Gdańska. Podczas holowania do stoczni dowódcy żaglowca będzie pomagał ciężko chory, 6-letni chłopiec. Zbudowaną 110 lat temu jednostkę zwiedziło w tym roku ponad 125 tysięcy turystów.

- Podczas prac remontowych oczyszczone oraz pomalowane zostaną podwodne fragmenty kadłuba oraz ornamenty na dziobie i rufie, wymienione będą blachy poszycia. Wykonany zostanie również remont monitoringu oraz elementów mechanicznych: pomp, zawiasów, sygnalizacji pożarowej – powiedziała Aleksandra Pielechaty, rzeczniczka prasowa Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, które zarządza "Darem Pomorza".

ZOBACZ: Piraci i piratki, władcy mórz i syrenki. Kolorowa parada załóg żaglowców i jachtów przeszła ulicami Szczecina

Zlecenie wykona Gdańska Stocznia "Remontowa". Koszt prac wyniesie niecałe 970 tys. zł.

Ostatni remont jednostka przeszła w 2015 r.

WIDEO: ekipa Polsat News na pokładzie "Daru Pomorza":

Dwóch kapitanów

Podczas poniedziałkowego holowania do stoczni żaglowiec wyjątkowo będzie miał dwóch kapitanów – komendanta "Daru Pomorza", kapitana Zbigniewa Nadolskiego oraz 6-letniego Nataniela Kobierowskiego, który będzie jego zastępcą.

Chłopiec jest jednym z podopiecznych fundacji "Mam Marzenie", która pomaga spełniać marzenia i pragnienia bardzo chorych dzieci. Pasją 6-latka jest żeglarstwo.

Polsat News Dar Pomorza przypłynie do Gdańska

- Nataniel jest jedyną osobą na świecie, która zmaga się z mutacją genetyczną EVL. Objawami tej mutacji jest wiele dolegliwości, m.in padaczka lekooporna, Mózgowe Porażenie Dziecięce, ataksja móżdżkowa, autyzm, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym. Nataniel choruje także na hipoglikemię, niemiarowość zatokową serca, niedosłuch, astmę krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm, małopłytkowość i niedoczynność tarczycy – wyjaśniła rzeczniczka NMM.

Najstarszy polski żaglowiec

Statek jest jedną z największych atrakcji turystycznych na Pomorzu. W tym roku zwiedziło go 125 tys. 605 osób.

"Dar Pomorza" to trzymasztowa fregata o łącznej powierzchni żagli wynoszącej 2,2 tys. m kw. Najwyższy maszt jednostki ma ponad 41 m wysokości. Wyposażony w silnik pomocniczy statek mógł zabrać na pokład prawie 190 osób.

Polsat News Dar Pomorza przypłynie do Gdańska

Jednostka została zbudowana w 1909 r. w stoczni w Hamburgu jako statek szkolny niemieckiej marynarki handlowej. Po I wojnie światowej statek przejęli Francuzi, którzy także chcieli go wykorzystywać do celów szkoleniowych. Plan ten nie doszedł jednak do skutku i ostatecznie w 1929 r. jednostkę zakupił za 7 tys. funtów szterlingów zebranych z datków społecznych Pomorski Komitet Floty Narodowej.

WIDEO - Jakimowiczowi puściły nerwy. Zażądał wyproszenia gościa ze "Skandalistów" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

las/luq/ Polsat News, PAP