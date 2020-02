Czarny dym nad miastem. Czym palą mieszkańcy Gdańska?

Porąbane meble, kolorowe gazety, do tego plastik i folia - takie niespodzianki znajduje w kontrolowanych piecach gdańska straż miejska i to mimo częstych akcji informacyjnych i ostrzeżeń. Podczas 600 kontroli nałożono 142 mandaty. - Jeżeli ktoś ma kilkaset złotych emerytury, to jak nałożymy mandat podobnej wielkości, on już na pewno nie kupi prawidłowego opału - przyznają strażnicy.