Biura "Ekipy Szymona" w 16 miastach

Hołownia na konferencji prasowej przed spotkaniem z mieszkańcami Piaseczna poinformował, że w czwartek PKW zdecydowała o zarejestrowaniu jego komitetu wyborczego. Zapowiedział, że w piątek przedstawi swoich kluczowych współpracowników. - Zebraliśmy do tej pory kilkanaście tysięcy podpisów. Nasi wolontariusze w liczbie kilku tysięcy pracują w całym kraju, zbierając podpisy z dużym poświęceniem. Osobiście też angażuję się w to z dużą radością - zaznaczył Hołownia.

Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu zamierza otworzyć 16 biur "Ekipy Szymona" w 16 miastach Polski. - Te biura regionalne będą pełniły funkcję centrów kontaktu, będą miejscami spotkań wolontariuszy, będą miejscami, w których chcielibyśmy, aby ludzie dobrze się czuli i żebyśmy w nich razem budowali wizję Polski, o którą nam chodzi - mówił kandydat na prezydenta.

Hołownia o Smoleńsku

Hołownia był pytany o stanowisko ws. wyjazdu prezydenta Andrzeja Dudy do Smoleńska i Katynia. Podkreślił, że są to prerogatywy prezydenta i do niego należą decyzje w tej sprawie. - Osobiście uważam, że polski prezydent ma w tej sprawie pełną wolność i powinien być wszędzie tam, gdzie czuje, że powinien być, aby upamiętnić śmierć Polaków - stwierdził kandydat.

Podkreślił, że "gorszą" go spory, które rozwijają się wokół zbliżającej się 10 rocznicy katastrofy w Smoleńsku. - Naoglądaliśmy się w ostatnich latach już dość przepychanek, walk o samoloty, kto gdzie jedzie, to nie są rzeczy, nad którymi powinniśmy toczyć polityczny spór - ocenił.

Pytany, czy on sam jako prezydent pojechałby do Smoleńska, odpowiedział twierdząco. - Jeżeli giną tam polscy obywatele, to dlaczego miałbym w tym nie uczestniczyć. To nie powinno być przedmiotem jakiegokolwiek sporu politycznego. To jest chore i dziwne, że próbujemy z tego kręcić jakiś "polityczny pasztet". To są rzeczy, które powinny być poza politycznym dyskursem i polityczną przepychanką - mówił Hołownia.

