Przyszedł na komendę i ukradł flagi narodowe. Zdołał przejść kilka metrów [WIDEO]

32-latek, który wszedł do holu komendy policji w Rybniku, najpierw zaczął się awanturować, a wychodząc ukradł ze stojaka dwie biało-czerwone flagi. Zauważył to oficer dyżurny, wybiegł za mężczyzną i obezwładnił go rzucając na jezdnię. Za usunięcie flagi państwowej grozi kara do roku więzienia.