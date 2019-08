Wyszedł z komendy i ukradł rower. Nietrzeźwy jechał przez miasto

W piątek po godzinie 17:00 łukowscy policjanci zostali powiadomieni o kradzieży roweru do jakiej doszło na ul. Kościelnej. Właściciel wartego ponad 1500 zł jednośladu mówił, że tylko na kilkanaście minut pozostawił swój rower przed garażem. Po powrocie do domu zorientował się, że ktoś go ukradł.

Wyjaśniając okoliczności zdarzenia funkcjonariusze sprawdzali między innymi zapis miejskiego monitoringu. Bardzo szybko ustalili, że przed godziną 16:30 rowerem tym ulicami miasta jechał znany im 27-latek.

Miał 1,8 promila i prowadził auto

Okazało się, że tego samego dnia, młodego mężczyznę zatrzymali policjanci z łukowskiej drogówki. 27-latek, pomimo orzeczonego wyrokiem sądowym zakazu kierowania pojazdami, jechał samochodem marki Opel mając ponad 1,8 promila alkoholu w organizmie. Jego auto odholowano na parking strzeżony.

Po sprawdzeniu stanu trzeźwości i wykonaniu niezbędnych czynności, 27-latek tuż po godzinie 16:20 wyszedł z budynku łukowskiej Komendy Policji. Jak się okazało, mężczyzna nie zamierzał wracać pieszo do domu. Już po kilku minutach ukradł stojący przy garażu rower i nietrzeźwy jechał ulicami miasta.

Ukrywał się

Przez kilka dni 27-latek ukrywał się przed poszukującymi go policjantami. Wczoraj jeden z łukowskich funkcjonariuszy, wracając po służbie do domu, zauważył idącego boczną ulicą miasta poszukiwanego mężczyznę. Razem ze swym kolegą zatrzymał go i już po chwili 27-latek kolejny raz znalazł się na komendzie. Tam usłyszał zarzuty.

Za kradzież roweru 27-latek będzie odpowiadał w warunkach recydywy, gdyż w przeszłości był już karany za podobne przestępstwo i niedawno wyszedł z zakładu karnego. Policjanci odzyskali już skradziony rower, wkrótce wróci on do właściciela.

luq/ polsatnews.pl