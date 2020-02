Wyższe ceny mięsa? "Jego produkcja generuje więcej CO2 niż cały transport"

Raport na ten temat przygotowała Koalicja TAPP (True Animal Protein Price Coalitie - red.), którą tworzą wchodzące organizacje rolnicze, zdrowotne oraz ekologiczne. Głównym jej pomysłem jest wprowadzenia dodatkowej opłaty od sprzedawanego mięsa we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Rocznie kwota takich dochodów, które pochodziłby z państw członkowskich UE, jest prognozowana na 32,2 mld euro do 2030 r. Nowe działania mogłyby pomóc rolnikom prowadzić gospodarstwa w bardziej zrównoważony sposób.

"Rozwiązanie sprawiedliwe dla rolników"

Jak podaje radiozet.pl, gdyby UE wprowadziły nowe zasady, ceny do 2030 r. mogłyby wzrosnąć następująco: za wołowinę i cielęcinę zapłacilibyśmy o 47 eurocentów więcej (w przeliczeniu daje to 2 zł) za 100 g. Cena wieprzowiny o 36 eurocentów (czyli 1,50 zł), natomiast za kurczaka o 17 eurocentów (0,73 zł) za 100 g.

Planowane zmiany w ciągu dekady spowodowałyby zmniejszenie spożycia wołowiny o 67 proc., wieprzowiny o 57 proc. oraz kurcząt o 30 proc.

- Nadszedł czas, abyśmy podjęli zdecydowane działania w zakresie polityki dotyczącej wpływu białka zwierzęcego na środowisko, którego cena jest sztucznie utrzymywana na zbyt niskim poziomie przez zbyt długi czas - powiedział Philip Mansbridge, dyrektor ProVeg International w Wielkiej Brytanii, która jest jednym z członków koalicji TAPP, cytowany przez "Rzeczpospolitą".

Mansbridge zaznaczył, że proponowane rozwiązanie "jest sprawiedliwe dla rolników i wspiera przejście na system żywnościowy oparty w większym stopniu na roślinach, którego tak pilnie potrzebujemy, jeśli poważnie myślimy o łagodzeniu zmian klimatu".

Jeroom Remmers, dyrektor Koalicji TAPP, podkreślił z koeli, że wprowadzenie "opłaty środowiskowej" spowoduje zmniejszenie kosztów, które poświęcamy na opiekę zdrowotną - możemy zaoszczędzić nawet miliardy euro rocznie.

Spurek: powinniśmy rozpocząć poważna dyskusję

- To, co ma pozytywny wpływ na środowisko, zdrowie ludzi, prawa zwierząt powinno być przez nowoczesne państwa promowane i wspierane. To, co degraduje środowisko, jest jedną z przyczyn chorób ludzi, jest źródłem cierpienia zwierząt i wymaga restrykcji ze strony państwa - powiedziała polsatnews.pl Sylwia Spurek, europosłanka S&D.

- W przypadku produkcji mięsa mamy do czynienia z każdym z tych powodów. Produkcja mięsa generuje więcej CO2 niż cały transport, mięso od dawna uznawane jest za czynnik rakotwórczy, hodowle zwierząt to eksploatacja i krzywda. Dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy odejść od dopłacania do produkcji mięsa, a jednocześnie rozpocząć poważną dyskusję o podatku od mięsa - dodała.

Emisja CO2 mniejsza o 120 ton rocznie

- Sprawa jest skomplikowana, ponieważ współczesna produkcja mięsa nie uwzględnia w ogolę realnych kosztów, które ponosimy my wszyscy. Dlatego mamy błędne przeświadczenie, ze ceny mięsa są zaskakująco niskie - twierdzi Małgorzata Szadkowska, prezeska fundacji Compassion Polska, która zajmuje się poprawą losu zwierząt hodowlanych.

W rozmowie z polsatnews.pl Szadkowska wskazała na istnienie "kosztów ukrytych" - To zanieczyszczenie środowiska, gleby, wody, deforestacja, emisja CO2 wyższa niż w przypadku transportu czy nasze zdrowie. O samych zwierzętach traktowanych maszynowo jak przedmioty nie wspominając - dodała.

Dostosowanie cen mięsa może spowodować, że emisja CO2 zmniejszy się rocznie o 120 ton. Taka ilość odpowiada całkowitej emisji CO2, która jest produkowana przez: Irlandię, Słowację, Danię oraz Estonii, a także emisji 3 proc. gazów cieplarnianych z UE.

