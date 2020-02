Wypadek szkolnego autobusu po silnym podmuchu wiatru. Ranni uczniowie

Pięcioro dzieci zostało rannych w wypadku autobusu szkolnego. Do zdarzenia doszło we wtorek rano w pobliżu miejscowości Przykona w powiecie tureckim w Wielkopolsce. - Kierujący pojazdem podaje, ze stracił panowanie nad autobusem w momencie, kiedy doszło do takiego silniejszego podmuchu wiatru - powiedziała Polsat News st.asp. Dorota Grzelka z KPP w Turku