Wypadek autobusu k. Kętrzyna. Wśród rannych są dzieci

Do wypadku doszło ok. godz. 7:30 we wtorek. W wyniku zderzenia z samochodem osobowym autobus zjechał ze skarpy i wpadł do rowu. Podróżowało nim ok. 50 osób.

- Ciężej rannych zostało 12 osób. Zostali przewiezieni do szpitali. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformował kpt. Golon.

Jak dodała rzeczniczka kętrzyńskiej policji Anna Baluta wśród poszkodowanych jest dziesięcioro dzieci. W pobliżu miejsca wypadku rozstawiono namioty, w którym udzielana jest pierwsza pomoc.

