"Wóz Drzymały" bez zezwolenia. Prokuratura wszczęła śledztwo po tragedii w Bukowinie Tatrzańskiej

- Zostało wszczęte śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci trzech osób, to jest o czyn z artykułu 155 kodeksu karnego, jak również w sprawie uszkodzenia ciała jednej osoby z art. 157 k.k. - chodzi tu o 16-latka, który doznał u lżejszych obrażeń. Śledztwo dotyczy również art. 90 prawa budowlanego, czyli prowadzenia robót budowlanych bez wymaganej zgody lub zgłoszenia. Będziemy również analizowali, czy doszło do narażenia na utratę życia lub zdrowia większej ilości osób. Wszystko będzie kompleksowo wyjaśnione i brane pod uwagę - powiedziała szefowa zakopiańskiej prokuratury Barbara Bogdanowicz.

Jak dodała, prokurator zabezpieczył ciała trzech ofiar wypadku do sekcji zwłok, która będzie przeprowadzona w Zakładzie Medycyny Sądowej.

Śledczy przesłuchują świadków poniedziałkowego zdarzenia i zbierają dokumentację związaną z obiektem budowlanym, z którego został zerwany dach na Rusińskim Wierchu. Prokurator przeprowadził już oględziny miejsca zdarzenia z udziałem policji oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego, który przybył na miejsce tego zdarzenia. Został także zabezpieczony monitoring z miejsca zdarzenia. Najprawdopodobniej dzisiaj dojdzie do przesłuchania właściciela obiektu i właściciela gruntu, na którym została postawiona wypożyczalnia sprzętu narciarskiego.

Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Naczepa tira obudowana szalunkiem

Inspektor Nadzoru Budowlanego nawał budynek "niechlujstwem". Stwierdził też, że gdyby konstrukcja była stabilna, do tragicznego wypadku by nie doszło.

Wcześniej prokurator Jacek Dyga poinformował, że śledczy będą sprawdzać "kto tę konstrukcję postawił, kto był inwestorem, kto był dzierżawcą".

- Mamy do czynienia z potencjalnie czterema osobami narażonymi, to tylko te, które zostały faktycznie narażone. Z wyciągu korzystał szereg osób, jeśli z nagrania i zeznać świadków będzie wynikało, że to było 20-30 osób więcej, wszystkie osoby będą równocześnie uznane za osoby pokrzywdzone - mówił prokurator tuż po wypadku.

- To jest wóz Drzymały – powiedział o budynku prokurator. - Prowizorycznie zrobione krwokwie, maksymalne mocowania to były na poziomie gwoździ lub 5-centymetrowych wkrętów. Nie chcę żartować, ale to nie była solidna konstrukcja - podkreślił Dyga.

- Ten budynek to naczepa tira obudowana szalunkiem, ocieplona watą szklaną. To funkcjonowało bylyby funkcjonować - dodał.



"Z uwagi na liczne zapytania informujemy, że wypożyczalnia, z której został zerwany przez wiatr dach nie należy do naszej stacji narciarskiej. Została ona wzniesiona na prywatnym gruncie poza administrowanym przez stację narciarską terenie" - napisano w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Budynek postawiony bez zgłoszenia



W komunikacie poinformowano również, że z uwagi na warunki pogodowe w momencie wypadku sześcioosobowa kolej krzesełkowa była nieczynna.



Według informacji Starostwa Powiatowego w Zakopanem, budynek wypożyczalni sprzętu narciarskiego był postawiony bez stosownego zgłoszenia.



Od września 2015 r. działka, na której stoi wypożyczalnia sprzętu narciarskiego w Bukowinie Tatrzańskiej, jest dzierżawiona. Od tego czasu żaden wniosek o postawienie na niej obiektu nie wpłynął do wydziału Budownictwa i Architektury w przeciągu ostatnich lat.

Do tragicznego wypadku doszło na parkingu przy górnej stacji wyciągu narciarskiego Rusiń-Ski w Bukowinie Tatrzańskiej w poniedziałek przed godz. 11. Podmuch wiatru zerwał dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego. Dach spadł wprost na cztery osoby. Mimo reanimacji nie udało się uratować 52-latki i jej 15-letniej córki. 21-latka – druga córka zmarłej kobiety - w bardzo ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarła wieczorem tego samego dnia.

Kolejny poszkodowany to 16-latek, który z urazami głowy i stłuczeniem barku trafił do szpitala w Zakopanem. Chłopak jest spokrewniony z ofiarami wypadku. Piątym poszkodowanym jest mąż i ojciec ofiar wypadku, który po urazie psychicznym trafił do szpitala. Został wypuszczony w poniedziałek po południu.

prz/ PAP, Polsat News