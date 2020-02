Sztorm na Bałtyku, trudne warunki w górach. Silny wiatr wciąż zagraża

Silny wiatr będzie wiał w nadmorskich powiatach do środy do wieczora (do około godz. 20). Średnia prędkość tego wiatru to 50 km/godz., w porywach do 80 km/godz.

Natomiast ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia nad Bałtykiem w woj. pomorskim obowiązuje do godz. 9 w środę i dotyczy wahania stanów wody w rzekach w strefie stanów wysokich, lokalnie w rejonie Zatoki Gdańskiej powyżej stanów ostrzegawczych - ostrzegł IMGW.

Sztorm na Bałtyku, oblodzone szlaki w Karkonoszach

Do godz. 10-11 w środę na Bałtyku będzie panował sztorm. Wiatr ma mieć 8-9, a w porywach 10 w skali Beauforta. Możliwe są też deszcz ze śniegiem i burze.

Trudne warunki panują także w górnych partiach Karkonoszy. - Wieje silny wiatr z prędkością ok. 111 km/h. Temperatura wynosi minus siedem stopni Celsjusza, ale odczuwalna jest znacznie niższa. Pada śnieg i tworzą się zaspy oraz zamiecie śnieżne - powiedział Ryszard Jędrecki, dyżurny ratownik Grupy karkonoskiej GOPR.

Wiele szlaków jest zamkniętych, m.in. do schroniska Samotnia przy domku myśliwskim, droga jubileuszowa na Śnieżkę oraz szlaki w rejonie Śnieżnych Kotłów i Kotła Łomniczki.

Z powodu warunków niedostępne są wyższe partie Karkonoszy również dla narciarzy, ponieważ nie działają tam wyciągi narciarskie. Do dyspozycji przebywających w kurortach są tylko krótsze stoki zjazdowe w pobliżu miejscowości.

Między innymi w Szklarskiej Porębie działają jedynie dwa wyciągi – jeden orczykowy i krzesełkowy Szrenica I; narciarze mają do dyspozycji tylko nartostradę Puchatek oraz trzy inne trasy; siedem tras, w tym te najdłuższe jak Lolobrygida czy trasa FIS są zamknięte.

Niebezpiecznie jest także w Tatrach. IMGW zanotował porywy wiatru osiągające prędkość 80 km/h.

Niż "Sabina" nadszedł nad Polskę

Silny wiatr w Polsce był wywołuje głęboki i rozległy niż nazwany w Niemczech "Sabiną". O jego nadciąganiu nad Polskę meteorolodzy informowali w niedzielę - kulminacja nastąpiła w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Pierwszy - najniższy - stopień ostrzeżenia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia oznacza, że obserwowane lub prognozowane stany wody układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, ale poniżej stanów alarmowych.

