Pasażerowie statku "Diamond Princess", na którym pojawił się koronawirus, dostaną odszkodowanie

Na wycieczkowcu, który cumuje na redzie w Jokohamie łącznie przebywa już 130 osób zakażonych koronawirusem. Ze względu na panującą sytuację, na pokładzie japońskiego statku "Diamond Princess", firma Princess Cruises zapowiada odszkodowanie dla uczestników rejsu.

List ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi odszkodowania został dostarczony do kabin pasażerów.

#day5 #coronavirus #CoronavirusOutbreak #quarantined on #diamondprincess I will give back the gratuity to the crews. They deserved it. Bravo to them. #hanginthereprincess pic.twitter.com/H0qDn2AFAM