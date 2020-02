Śmigłowiec TOPR-u w akcji ratunkowej. Dwoje turystów utknęło w zaśnieżonych Tatrach

Jak poinformował ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski, turyści wezwali pomoc, ponieważ znaleźli się w trudnym terenie i nie potrafili kontynuować swojej wyprawy. Zostali oni bezpiecznie przetransportowani do Zakopanego śmigłowcem.

W Tatrach była słoneczna pogoda, jednak warunki turystyczne są bardzo trudne z uwagi na grubą warstwę śniegu. W górach obowiązuje drugi, umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Na wieczór zapowiadana jest gwałtowna zmiana pogody. W Tatrach ma wiać silny wiatr osiągający w porywach do 130 km na godzinę.

Turyści skorzystali z aplikacji "Ratunek"

Zgłoszenie dotarło do centrali ratowniczej za pośrednictwem aplikacji "Ratunek". W razie wypadku łączy ona z ratownikami górskimi lub wodnymi. Stworzona przez Plusa aplikacja umożliwia wpisanie ważnych informacji dotyczących stanu zdrowia, które w razie kłopotów ratownicy otrzymają wraz z wezwaniem pomocy.

"Ratunek" podaje też stan naładowania telefonu oraz przesyła informacje kontaktowe wpisane wcześniej przez użytkownika. W otwartej przestrzeni namierza z precyzją do trzech metrów. To jedyna aplikacja zaaprobowana i dołączona do systemu powiadamiania o zgłoszeniu wypadku używanego przez Ochotnicze Służby Ratownicze.

