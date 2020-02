Miał w składziku siedem kilo "masy plastycznej". Może za nią dostać 10 lat więzienia

Łódzcy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał przy sobie kilogram marihuany. Funkcjonariusze uznali, że 24-latek może mieć więcej narkotyków. Po przeszukaniu śledczy dotarli do komórki lokatorskiej, która nie była przyporządkowana do numeru mieszkania podejrzanego. Po jej przeszukaniu znaleziono 7 kilogramów masy plastycznej zapakowanej w folię.

Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, zatrzymali 4 lutego mężczyznę podejrzanego o posiadanie blisko 1 kilograma marihuany.

Policjanci podejrzewali, że znalezione narkotyki to tylko część używek, które może mieć 24-latek.

W czasie przeszukania mężczyzny śledczy znaleźli klucz. Następnie ustalili, że otwiera on drzwi do komórki lokatorskiej, która nie była przypisana do lokalu zajmowanego przez zatrzymanego.

Gdy funkcjonariusze 6 lutego dotarli do składziku, okazało się, że leżą w nim zapakowane w folie pakiety z "masą plastyczną" o nieznanym składzie. Narkotester wykazał, że były to najprawdopodobniej syntetyczne narkotyki, które mogą być warte na czarnym rynku 210 tys. zł.

Skład zabezpieczonej substancji muszą jeszcze potwierdzić specjalistyczne badania laboratoryjne.

Za posiadanie znacznej ilości środka odurzającego grozić może mężczyźnie kara do 10 lat więzienia.

Policja poinformowała o tej sprawie w niedzielę.

