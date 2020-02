Test pozwoli wykryć narkotyki. Będzie to możliwe nawet po umyciu dłoni

Naukowcy opracowali prosty i szybki test odcisków palców, który ma pozwolić określić czy dana osoba miała styczność z kokainą. Technika umożliwi zbadanie substancji chemicznych wydalanych z potem. Będzie to możliwe nawet po dokładnym umyciu rąk - donosi "Daily Mail".

Przełomowa - jak zapewniają jej twórcy - technika polegająca na analizie substancji chemicznych wydzielanych wraz z potem. Ich zdaniem test może również pomóc w rehabilitacji narkotykowej.

- Odcisk palca to świetny sposób na testowanie na obecność narkotyków, ponieważ jest on szybki i skuteczny - powiedział cytowany przez "Daily Mail" współautor badań dr Min Jang z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Surrey.

- Korzystając z naszej metodologii, można przeanalizować próbkę odcisków palców pod kątem narkotyków w czasie krótszym niż 2 minuty - dodał.

"Można go stosować nie tylko do kokainy"

Chodzi szczególnie o benzoiloekgoninę, wytwarzaną w organizmie po spożyciu kokainy. - To pozwoli rozróżnić osoby, którą ją spożywały od tych, które miały z nią tylko styczność. Związek nie był obecny w próbkach od osób nieużywających narkotyku, nawet po dotknięciu kokainy, a następnie umyciu rąk - wyjaśnił

Członek grupy badawczej dr Catia Costa powiedział, że można go również stosować do heroiny, marihuany lub amfetaminy. - Chcemy sprawdzić, czy możemy to wykorzystać w celu sprawdzenia czy leki pacjentów są dostarczane w odpowiedniej dawce - wyjaśniła cytowana przez "Daily Mail".

Duża popularność narkotyków

Jak podaje gazeta, podobny system kontroli narkotyków wykorzystujący różne techniki skanowania do wykrywania określonych substancji w pocie jest już dostępny dzięki firmie Intelligent Fingerprinting z siedzibą w Cambridge.

Około jedna trzecia dorosłych w Wielkiej Brytanii w wieku od 16 do 59 lat brała nielegalne narkotyki w pewnym momencie swojego życia, prawie jedna na dwadzieścia w ostatnim miesiącu.

msl/ "Daily Mail"