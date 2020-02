Polka zaśpiewa na gali rozdania Oscarów

View this post on Instagram

ORCARY @theacademy długo musiałam czekać na chwilę, w której będę mogła powiedzieć Wam, że ZAŚPIEWAM NA OSCARACH! Teraz kiedy to czytacie jestem już w Los Angeles w wirze przygotowań. Tu gdzie spełniają się marzenia. Trudno mi to pojąć bo przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w snach! Okazuje się, że nie ma na tym świecie nieosiagalnych, zbyt odległych marzeń, takich na które nie zasługujemy! Jeśli tylko ciężko pracuje się na swój sukces to ktoś w końcu to doceni! Proszę Was o jedno... NIE PRZESTAWAJCIE wierzyć w siebie! Sami najlepiej wiecie, którą wybrać z dróg! Słuchajcie co serce Wam podpowiada! Dziękuję @disney_polska za pomoc, ogromne wyróżnienie i przede wszystkim za zaufanie! Dla ciekawskich, będę miała na sobie cudowną biżuterię @swarovski oraz najpiękniejszą suknię na scenę od @paprockibrzozowski , dzięki nim będę się czuła jak najprawdziwsza księżniczka! Już na samych przymiarkach sprawili, że czułam się wyjątkowo! Pięknie dziękuję! ❤️ Dziękuję mojemy trenerowi wokalnemu za wsparcie i ponadprogramowe lekcje @krzywojciechowski A Was, którzy jesteście ze mną mimo, że nie mam pięknych strojów na codzień, makeupów i fryzur od samego poranka, pięknych zdjęć i uśmiechu 24/7 zapraszam przed telewizory w Oscarową noc!!! Nie mogę uwierzyć, że to NAPISAŁAM! 🤪 Aaaaaaaaaaaa! Obiecuję wszystko Wam opowiedzieć trochę tutaj, trochę na @mybroadway, ale teraz muszę się skupić na tym wydarzeniu i czerpać garściami! Trzymajcie kciuki!!! Kasia. P.s. Teraz refren utworu Elsy z filmu #krainalodu2 nabiera innego znaczenia, nie uważacie? CHCĘ UWIERZYĆ SNOOOOOOM! #chcęuwierzćsnom #krainalodu #krainalodu2 #elsa #frozen #polishelsa #ogłoszenie #alenews #podróżżycia #oscary #musica #film #elsaspower