Dziś międzynarodowy dzień pizzy. Dobre składniki gwarantują najlepszy smak

Święto pizzy najlepiej uczcić... pizzą. "Jesteśmy jedną z największych społeczności wielbicieli pizzy na świecie. O ile kuchnia polska ma wielu zwolenników, o tyle poza domem zdecydowanie preferujemy sięganie po dania z innych państw, a najczęściej - z Włoch" - pisze "Rzeczpospolita".

Dobra pizza udaje się także w Polsce

- W Lublinie popularna jest pizza chrupiąca, w Warszawie bardziej miękka pizza neapolitańska - twierdzi restaurator Luca Santarossa, który przygotowuje włoskie placki w pizzerii w Lublinie.

- Warunkiem upieczenia dobrej pizzy jest użycie bardzo dobrych składników - podkreśla Monika Kwiatkowska, lubelska restauratorka.



Wystarczy użyć podstawowych włoskich składników - sosu pomidorowego, ziół, mozzarelli. Temperatura pieca powinna wynosić 300 stopni, a pieczenie powinno wtedy trwać do trzech minut. Po upływie krótkiego czasu można już wyciągnąć pachnące, zdrowe danie.

- Wiele zależy od bardzo dobrej mozzarelli. Polacy także potrafią zrobić bardzo dobrą pizzę - mówi Luca Santarossa restaurator z Lublina. Podkreśla, że także inne składniki powinny być najwyższej jakości.

Nowe danie narodowe Polaków

Według "Rzeczpospolitej" pizza bez problemu wygrywa z fastfoodami.

2019 roku do domu pizzę kupowało 6 na 10 gospodarstw domowych, co daje w sumie wskaźnik rzędu około 58 proc. Statystyki te dotyczą pizzy z dostawą do domu oraz pizzy kupowanej w sklepie: zarówno tej mrożonej, jak i chłodzonej - powiedział "Rzeczpospolitej" Michał Maksymiec, dyrektor w panelu gospodarstw domowych GfK Polonia

Polacy nie pogardzają także plackiem głęboko mrożonym ze sklepu. Przeciętne gospodarstwo domowe kupuje pizzę raz na dwa miesiące.

WIDEO - Zobacz jak przygotowuje się prawdziwą włoską pizzę w Lublinie

Najstarsza polska pizzeria ze... Słupska

Według pomorskich mediów, najstarsza pizzeria w Polsce działa od 8 marca 1974 roku przy barze mlecznym "Poranek" w Słupsku. Pizzę do tego miasta sprowadził dyrektor słupskiej gastronomii Tadeusz Szołdra, który w połowie lat 70. był w Mediolanie na targach kulinarnych.

- Początkowo ciasto drożdżowe przygotowywałyśmy ręcznie. Od lat używamy specjalnej maszyny, która miesza składniki pół godziny - powiedziała serwisowi gs24.pl pracownica baru "Poranek" Grażyna Nieradka podczas obchodów 40-lecia słupskiej pizzy.

Do dziś piec do pieczenia pizzy działa w barze mlecznym i wciąż można tam kupić placki przygotowywane według receptury sprzed 46 lat. Do wyboru są klasyki: z pieczarkami i z kiełbasą.

Pieczenie pizzy na liście UNESCO

Sztuka pieczenia pizzy znalazła się w 2017 roku na liście niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO. Promotorzy neapolitańskiej pizzy przypomnieli, że w 2010 roku została ona zarejestrowana przez UE jako gwarantowana tradycyjna specjalność. W celu uhonorowania pizzy w ten sposób zebrano we Włoszech 2 miliony podpisów pod deklaracją wsparcia tej inicjatywy.

ZOBACZ: Sztuka wypieku pizzy na liście UNESCO. W Neapolu wielkie świętowanie i... pizza gratis

Decyzja, która zapadła podczas obrad organizacji w Korei Południowej, wywołała entuzjazm nie tylko na południu Włoch, w kolebce neapolitańskiej pizzy, ale i w całym kraju. Wiele pizzerii wydawało tego dnia swoje produkty za darmo.

Walka o najdłuższą pizzę świata

Według Księgi Rekordów Guinessa najdłuższą pizzą nadal jest ciasto, które przygotowało 250 kucharzy z Neapolu. Do przygotowania pizzy o długości 1930,39 metrów zużyto ponad 2 tony mąki oraz ponad 1600 kg pomidorów.

ZOBACZ: To miała być najdłuższa pizza świata. Rekord wciąż jednak należy do Neapolu

Pizzę o długości ponad dwóch kilometrów próbowali przygotować m.in. kucharze z Kalifornii. Jednak ich rekord nie został potwierdzony i to Neapol utrzymał palmę pierwszeństwa.