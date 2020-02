Walka z koronawirusem. Chińskie miasto zakazuje sprzedaży leków na gorączkę

W 10-milionowym mieście Hangzhou na wschodzie Chin zakazano w sobotę sprzedaży leków na gorączkę i kaszel. Ma to skłonić osoby z takimi objawami do zgłaszania się do szpitali, by wykrywać i izolować zakażonych koronawirusem. Międzynarodowy zespół ekspertów WHO, którzy będą prowadzić badania ws. koronawirusa i wspierać lokalnych specjalistów w walce z epidemią, uda się w poniedziałek do Chin.

Według chińskich ekspertów walka z epidemią weszła w tym tygodniu w „drugą fazę”. Rząd centralny nakazał władzom miast i prowincji, by zacieśniły środki mające zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa, który do soboty zabił w Chinach 723 osoby i zaraził ponad 34,5 tys.

Prawie 25 tys. zakażeń i 699 zgonów odnotowano w prowincji Hubei w środkowych Chinach. W stolicy prowincji, Wuhanie, władze zapowiedziały, że będą „przeczesywać społeczności”, by odnaleźć i odizolować wszystkie osoby, u których podejrzewa się zakażenie. W całym kraju trwają poszukiwania osób, które były niedawno w Hubei lub miały kontakt z kimś z tej prowincji.

W Wuhanie otworzono w sobotę kolejny zbudowany w ekspresowym tempie tymczasowy szpital dla zakażonych wirusem - ogłosiły chińskie media. Szpital Leishenshan ma przyjąć 1,5 tys. chorych. Od poniedziałku działa już szpital Huoshenshan, gdzie leczonych miało być 1000 zarażonych. Oprócz tego pacjentów izoluje się w centrach konferencyjnych, halach sportowych, hotelach i innych budynkach, przekształconych w tymczasowe szpitale i ośrodki kwarantanny.

Coraz więcej miast i regionów poza Hubei wprowadza tzw. zarządzanie zamknięte, nakazując osiedlom mieszkaniowym i wioskom, aby dokładnie kontrolowały wszystkich wchodzących i wychodzących. W niektórych aglomeracjach znacznie ograniczono mieszkańcom możliwość wychodzenia z domów i przyjmowania gości.

"Oszukała" pomiar temperatury

Władze miasta Hangzhou w prowincji Zhejiang zakazały od soboty wszystkim aptekom sprzedaży detalicznej leków przeciwgorączkowych i na kaszel. Osoby z takimi objawami mają się jak najszybciej zgłaszać do przychodni - napisano w pilnym komunikacie miejskich urzędów kontroli rynku i lekarstw, opublikowanym przez partyjny dziennik "Renmin Ribao".

Chińskie media nie komentują jak dotąd decyzji władz Hangzhou. Jednak gdy kilka dni wcześniej podobny zakaz wprowadzono w zamieszkanym przez milion osób powiecie Rudong w prowincji Jiangsu, nie wszyscy byli z niego zadowoleni. Niektórzy mieszkańcy wyrażali obawy, że jeśli będą musieli chodzić szpitala ze zwykłym przeziębieniem, mogą się tam zarazić koronawirusem od innych pacjentów - podał portal Pengpai Xinwen.

W styczniu, zanim władze ChRL objęły Wuhan kwarantanną, jedna z mieszkanek tego miasta wywołała sensację, gdy pochwaliła się w mediach społecznościowych, że mimo lekkiej gorączki udało jej się wylecieć do Francji. Miała "oszukać" pomiar temperatury na lotnisku, zażywając leki zbijające gorączkę. Później chińska ambasada w Paryżu ogłosiła, że odnalazła kobietę, a jej objawy są pod kontrolą.

W poniedziałek do Chin uda się międzynarodowy zespół badawczy Światowej Organizacji Zdrowia. WHO wysyła też zestawy testów, maski, rękawiczki, respiratory i koszule szpitalne do każdego regionu Chin. Szef WHO ostrzegł w piątek, że „świat stoi jednak w obliczu stałego braku wyposażenia ochronnego dla personelu".



WHO nadała tymczasową nazwę wirusowi z Wuhan 2019-nCOV (nowy koronawirus).

Prawie 35 tys. zakażonych



W sobotę rano chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w całych Chinach w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła do 722. Wykryto 3 399 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co oznacza, że łączna liczba zakażonych wzrosła do 34 546 osób.



Epidemia rozprzestrzeniła się na około 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię i USA. Poza Chinami kontynentalnymi stwierdzono ponad 320 przypadków infekcji oraz dwa przypadki śmiertelne – na Filipinach i w Hongkongu.

prz/ PAP