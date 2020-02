Przejechał jednym samochodem ponad 1,5 mln kilometrów. Kolejne auto dostanie za darmo

Mężczyzna, który jest pierwszym właścicielem samochodu, kupił Nissana Frontiera w 2007 roku. Auto jest wyposażone w czterocylindrowy, benzynowy silnik o pojemności 2,5 litra i posiada manualną, pięciobiegową skrzynię biegów.



62-latek, który pracuje w Chicago jako kurier, używa samochodu zarówno na autostradach jak i w ruchu miejskim.



Przez 13 lat przejechał autem milion mil, czyli ponad 1,6 mln kilometrów!

Nissan

Mimo codziennej eksploatacji i spędzeniu ponad 50 tys. godzin za kierownicą, udało mu się tego dokonać praktycznie bez większych napraw - samochód wciąż ma oryginalny silnik i skrzynię biegów.

Wymiany wymagały jedynie części eksploatacyjne, które i tak wytrzymywały bardzo długo.

Regularne przeglądy i odpowiedni styl jazdy

Po przejechaniu 720 tys. km w samochodzie wymieniony został alternator i chłodnica. Po ponad milionie pokonanych kilometrów właściciel samochodu zapobiegawczo wymienił łańcuch rozrządu. Jeszcze dłużej wytrzymało oryginalne sprzęgło, które trzeba było wymienić dopiero gdy na liczniku pojawiło się 1,3 mln przejechanych kilometrów.

ZOBACZ: Nissan będzie stopniowo rezygnować z diesli na rynku europejskim



Właściciel auta zwraca uwagę, że kluczem do długowieczności samochodu jest odpowiedni styl jazdy i regularne przeglądy. - Wymieniam olej co 16 tys. kilometrów i jeżdżę ostrożnie - powiedział. Jak dodał, nie spodziewał się, że uda mu się pokonać samochodem tak długi dystans, bez praktycznie żadnej większej awarii.

Po wrażeniem wyniku samochodu jest sam koncern Nissan, który zaprosił mężczyznę wraz z samochodem jako gości specjalnych na trwające właśnie targi motoryzacyjne w Chicago.

Podczas pokazu nowego modelu Nissana Frontiera, który wejdzie do sprzedaży na wiosnę, mężczyzna otrzymał kluczyki do nowego samochodu. Otrzyma go całkowicie za darmo.

WIDEO - Emeryt zawracał na S1 w Mierzęcicach. 47-letni kierowca tira nie żyje Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/msl/ thedrive.com, polsatnews.pl