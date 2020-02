Zmarł współtwórca kultowego serialu "MASH"

Gene Reynolds zdobył sześć nagród Emmy, przez cztery kadencje (w latach 1993-97) pełnił funkcję przewodniczącego Gildii Reżyserów. To właśnie Gildia Reżyserów przekazała informację o śmierci reżysera i producenta. Siostrzenica artysty Eve Reynolds potwierdziła, że zmarł on z powodu niewydolności serca.

"M*A*S*H" co-creator and longtime television producer Gene Reynolds has died. He was 96. https://t.co/LMpPBzxoxS pic.twitter.com/Mh1PFOPRKH