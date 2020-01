Nie żyje Terry Jones. Członek Monty Pythona miał 77 lat

W wydanym oświadczeniu rodzina Jonesa napisała, że zmarł on "po długiej, niezwykle dzielnej, ale zawsze prowadzonej w dobrym humorze walce z rzadką formą demencji, FTD".

"Ciepły, kreatywny, kochający człowiek"

"Przez kilka ostatnich dni żona, dzieci, dalsza rodzina oraz wielu bliskich przyjaciół, czuwało przy Terrym, kiedy odchodził w swoim domu w północnym Londynie. Straciliśmy miłego, zabawnego, ciepłego, kreatywnego i kochającego człowieka, którego indywidualność, intelekt i niezwykły humor dawały przyjemność milionom ludzi przez sześć dekad" – czytamy w oświadczeniu.

Rodzina podziękowała również m.in. lekarzom, za opiekę nad wybitnym komikiem.

Pochodzący z Walii Jones, wraz z Erikiem Idle'em, Johnem Cleese'em, Michaelem Palinem, Grahamem Chapmanem i Terrym Gilliamem, założył w 1969 r. Latający Cyrk Monty Pythona, którego surrealistyczny humor zrewolucjonizował brytyjską komedię.

W grudniu zmarł "siódmy Python"

Pod koniec 2019 roku zmarł "siódmy Python", czyli Neil Innes. Brytyjski komik i muzyk miał 75 lat.

W połowie lat 70. związał się z grupą Monty Pythona. Napisał piosenki do "Monty Pythona i Świętego Graala" z 1975 roku i wystąpił w tym filmie m.in. jako minstrel Sir Robina, którego grał Eric Idle. Można go było też oglądać w kilku rolach w "Żywocie Briana" Monty Pythona z 1979 roku i "Jabberwocky" (należącego do grupy Monty Pythona) Terry'ego Gilliama w 1977 roku. Innes występował także z brytyjską grupą komików na scenach w Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

Ściśle współpracował z Idle'em. W latach 1975-1976 współtworzył z nim program komediowy "Rutland Weekend Television", a w 1978 r. premierę miał ich film "All You Need Is Cash" (znany również jako "The Rutles"). Innes i Idle zagrali w nim jedne z głównych ról - parodie Johna Lennona i Paula McCartneya. Innes napisał do tego obrazu 21 piosenek w stylu The Beatles.