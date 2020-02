Zaprezentowano sztab Kidawy-Błońskiej

- Bartosz Arłukowicz będzie szefem kampanii. To osoba, która dała się doskonale poznać z zaangażowania i ciężkiej pracy - mówił Borys Budka.

Za program kandydatki będzie odpowiadać posłanka Izabela Leszczyna. Z kolei europosłanka Elżbieta Łukaciejewska będzie odpowiedzialna "za najtrudniejsze obszary kampanii wyborczej".

- Posłanka Aleksandra Gajewska będzie odpowiadać za część związaną z programem i z pracą z ludźmi młodymi - wskazywał Budka. Z kolei posłanka Monika Wielichowska ma odpowiadać za koordynację pracy z wyborcami.

Rzecznikiem sztabu został szef Nowoczesnej Adam Szłapka. Z kolei wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak będzie odpowiedzialny za kontakt z doradcami kampanii.



ZOBACZ: Data wyborów prezydenckich mogła być inna. "Dostałam informację z ambasady w Rzymie"

W sztabie znaleźli się też m.in. poseł Jacek Protas, były marszałek woj. warmińsko-mazurskiego oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

"Dyrektor operacyjny - Michał Gramatyka"

- Osobą, która to wszystko zepnie czyli dyrektor operacyjny tego sztabu to Michał Gramatyka - menadżer, samorządowiec, a obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej - poinformował Borys Budka. Według wcześniejszych, nieoficjalnych informacji to właśnie Gramatyka a nie Bartosz Arłukowicz miał zostać szefem sztabu.

ZOBACZ: Media: Arłukowicz zrezygnował. Nie chciał być "figurantem"

- Jestem przekonany, że ten sztab gwarantuje sukces naszej kandydatce - przekazał Borys Budka.

- Dziękuję wszystkim, że chcą być w tym zespole, który poprowadzi mnie do wyborów, do zwycięstwa, bo w to głęboko wierzę. To są świetni ludzie z dużym doświadczeniem - powiedziała kandydatka PO na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska.

Szef sztabu Bartosz Arłukowicz zapewnił, że kandydatka z całym sztabem "przejedzie Polskę ze wschodu na zachód, z północy na południe". - Będziemy w małych wioskach, miastach, miasteczkach. Zapraszamy was do tego, żebyście byli w naszym sztabie. Chcę wlać optymizm i wiarę w zwycięstwo - powiedział b. minister zdrowia.

bas/ polsatnews.pl