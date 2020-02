Wypadek na pasach w Żyrardowie. 74-latek usłyszał zarzuty

- Materiał, którym dysponowaliśmy, był wystarczający, aby postawić zarzuty – przekazała Jackowska.

Prokuratura dysponowała materiałem z monitoringu oraz zeznaniami naocznego świadka, który znajdował się na przejściu dla pieszych w chwili zdarzenia.

- Na ten moment nie mamy ustalonej prędkości z jaką poruszał się kierowca. Na te okoliczności będziemy wywoływać opinię biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych – dodała prokurator w rozmowie z polsatnews.pl.

- W zależności od tej opinii opis czynu może ulec zmianie – tłumaczy.

Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień

W stosunku do 74-latka zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru, poręczenia majątkowego, zakazu prowadzenia pojazdów praz zakaz kontaktowania się z osobą, która była pasażerem tego pojazdu oraz ze wszystkimi członkami rodziny osób pokrzywdzonych.

Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego czynu i odmówił "na chwilę obecną" składania wyjaśnień, motywując to "swoim aktualnym stanem emocjonalnym".

Do wypadku doszło 2 lutego w Żyrardowie na przejściu dla pieszych przy ul. 1 Maja. Na miejsce wezwano śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowane w wypadku dzieci trafiły do szpitali w Warszawie, a ich matka do Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie.

