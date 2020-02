Skazany były dziennikarz: walczyliśmy o zachowanie tajemnicy dziennikarskiej

- Moim zdaniem sąd nie zauważył zderzenia dwóch dóbr, które w tym przypadku wystąpiły. Chodzi o to, że my walczyliśmy o zachowanie tajemnicy dziennikarskiej, która jest podstawową regułą zawodu - powiedział w czwartek były dziennikarz Michał Majewski. Sąd skazał go za przeszkadzania ABW w akcji w redakcji "Wprost" w 2014 r.