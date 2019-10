Winnicki: polityka gospodarcza PiS to dziś Hugo Chavez, a działania PO to Pablo Escobar

- Może się to nagranie posła podobać bądź nie, ale mimo wszystko nie ma tam kwestii bardziej etycznych. Mogą obrazić się mieszkańcy Tczewa, ale naprawdę, znacznie gorsza była wymiana SMS-ów z panią Emi - podkreśliła w "Polityce na Ostro" Katarzyna Piekarska (PO-KO). - To, o czym mówił Neumann to gangsterka polityczna i tyle - skontrował Robert Winnicki (Konfederacja).

Dodał, że "polityka gospodarcza PiS to dziś Hugo Chavez, a działania PO to Pablo Escobar".

Sprawa działki pojawiła się w upublicznionej w piątek przez TVP rozmowie, jaką pod koniec 2017 r. Sławomir Neumann miał przeprowadzić z lokalnym działaczem PO z Tczewa. Rozmówca Neumanna kilkakrotnie wspominał w nagraniu o możliwych kłopotach jednego z kandydatów na prezydenta Tczewa (Mirosława Pobłockiego pełniącego funkcję prezydenta Tczewa od 2010 r. do dziś, a w wyborach w 2018 r. startującego z list lokalnego stowarzyszenia "Porozumienie na Plus").

Na nagraniach Neumann mówił o Tczewie - miejscowości wchodzącej w skład okręgu, z którego startuje do Sejmu: "Rzygam tym Tczewem. Słowo honoru ci daję, rzygam Tczewem (...) Dlatego, mówiąc szczerze, nie chcę zajmować się Tczewem, bo tam są same p...by, naprawdę".

Ujawniona rozmowa dotyczyła też ewentualnych zarzutów prokuratorskich dla związanych z PO prezydentów miast. Neumann deklarował, że "stanie murem" za wszystkimi, którzy mają problem z prawem, warunkiem jest jednak członkostwo w Platformie.

"Moralnie ta partia jest upadła"

Temat nagrania poruszono w piątkowej "Polityce na Ostro".

- Jeżeli przeniknęła informacja, która jest skandaliczna, pokazująca schemat związany z PO, gdzie polityk z zarzutami mówi o tym, że zarzuty to dobry atut w kampanii wyborczej a parasolem ochronnym jest przynależność do PO, to jest to świadectwo moralnej upadłości tej partii - stwierdził Jacek Ozdoba (Zjednoczona Prawica).

- Ale to było w 2017 roku, wy wtedy nie rządziliście, więc jaki parasol, co pan opowiada? - pytała Katarzyna Piekarska.

- To nie jest ujawnione przez działaczy PiS, proszę to odróżnić - zaapelował do posłanki PO Ozdoba.

"Brzydzę się polityką szukania haków"

W piątkowym programie Agnieszki Gozdyry pojawiła się również Joanna Scheuring-Wielgus (Teraz!).

- Brzydzę się polityką szukania haków, nagrywania ludzi. Nigdy tego nie robiłam i robić nie będę. To polityka zupełnie mi obca - zaznaczyła.

Dodała, że "im mniej takich polityków w Sejmie, tym lepiej dla debaty publicznej".

- Mam nadzieję, że jak Lewica wejdzie do Sejmu to takich sytuacji będzie mniej. Myślę, że mieszkańcy Tczewa będą wiedzieli, jak ocenić te wypowiedzi Neumanna - stwierdziła na antenie Polsat News.

ac/msl/ Polsat News, polsatnews.pl