Senat podjął decyzję ws. "trzynastek" i najniższych emerytur

Od marca emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł brutto. Najniższe wyniosą 1200 zł brutto - tak przewiduje nowelizacja ustawy, którą w czwartek przyjął Senat. Wzrośnie także z 1600 zł do 1700 zł próg dochodowy przy świadczeniu dla osób niesamodzielnych. Wiadomo, ile wyniesie "trzynasta" emerytura i kto ją dostanie.

Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek senatorowie opowiedzieli się jednogłośnie. Ustawa trafi teraz do prezydenta.

Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że od 1 marca wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto (35 zł w przypadku emerytury częściowej i 52,50 zł w przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy).

Wyższą podwyżkę niż wynikająca z prognozowanego wskaźnika 103,24 proc. otrzyma około 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto.

Najniższe emerytury i renty pójdą w górę

Wzrosną także najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne - do 1200 zł (wzrost z 1100 zł). Z kolei renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną do 900 zł (wzrost z 825 zł). Dodatki do emerytur i rent zostaną podwyższone poprzez procentowy wskaźniki waloryzacji.

W związku z nowelizacją, podwyższony został także do 1700 zł próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób niesamodzielnych. Obecnie o świadczenie uzupełniające w kwocie do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł.

Przy wypłacie dodatku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Przykładowo, jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające było przyznawane w kwocie 400 zł, aby suma wyniosła 1600 zł.

Poprawki do ustawy o "trzynastkach"

Senatorowie poparli poprawkę zakładającą wykreślenie zapisów wskazujących, że "trzynastki" będą wypłacane z Funduszu Solidarnościowego. Przyjęto także poprawki wprowadzające do ustawy zmiany porządkujące, zaproponowane przez biuro legislacyjne. Za ustawą z poprawkami głosowało 52 senatorów, nikt nie był przeciw, 45 wstrzymało się od głosu.

Senatorowie odrzucili natomiast wniosek mniejszości złożony przez senatora PiS Ryszarda Majera o przyjęcie ustawy bez poprawek. Teraz ustawa trafi z powrotem do Sejmu.

Zgodnie z ustawą "trzynastki" będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 r. będzie to 1200 zł brutto.

Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu. Większość osób otrzyma je wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

Komu przysługują "trzynastki"?

"Trzynastki" otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Źródłem finansowania "trzynastek" mają być pieniądze Funduszu Solidarnościowego (dawniej: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych) i z budżetu państwa.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 r. zostanie wypłacone dla ok. 9,8 mln osób, w tym 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W 2020 r. ma to kosztować ok. 11,75 mld zł, a w roku 2021 - ok. 22,7 mld zł.

Po raz pierwszy "trzynastki", w kwocie 1100 zł brutto, zostały wypłacone w 2019 r. Wsparcie trafiło wówczas do 9,8 mln osób. W 2021 r. rząd planuje także wypłatę czternastej emerytury.

