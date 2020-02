Seniorka leżała przy drodze. Była o krok od zamarznięcia

Asp. Jarosław Rogólski, zastępca komendanta komisariatu w Gryfowie Śląskim, jechał w poniedziałek rano na służbę. Na poboczu drogi zauważył leżącą osobę. Okazało się, że to 73- letnia mieszkanka Radoniowa, która była ubrana tylko w koszulę nocną.

Kobieta była bardzo wyziębiona, temperatura tego dnia spadała do zera. Funkcjonariusz pomógł starszej, schorowanej kobiecie, okrył ją tym, co miał w samochodzie, wezwał pogotowie i patrol policji.

Nikt nie zauważył, że wyszła z domu



Po przyjeździe na miejsce rodziny kobiety okazało się, że nikt nie zauważył, że wyszła z domu, ani o której godzinie miało to miejsce. Okazało się również, że kobieta cierpi na chorobę Parkinsona. Po przebadaniu starszej pani przez medyków kobietę oddano pod opiekę rodziny.

Policja apeluje, by rodziny, które opiekują się starszymi, schorowanymi osobami, zwracały większą uwagę na to, co się z tymi osobami dzieje. - W tym przypadku niewiele brakowało, by doszło do tragedii, gdyby kobieta oddaliła się, np. w kierunku pól czy lasów, gdzie pomoc nie nadeszłaby tak szybko - zauważa st.post. Olga Łukaszewicz z lwóweckiej policji.

