Rekompensaty za podwyżki cen prądu. Wicepremier zdradził szczegóły

- Jest już gotowy projekt ustawy o rekompensatach za tegoroczne podwyżki cen prądu - poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Dodał, że skieruje go we wtorek do zespołu programowania prac rządu, co rozpocznie ścieżkę legislacyjną. W projekcie przewidziano pełną rekompensatę 12-proc. podwyżek rachunków za prąd do domów.