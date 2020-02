Samolot pasażerski będzie awaryjnie lądować w Madrycie. "Oderwała się część podwozia"

Samolot linii Air Canada wystartował z lotniska Madryt-Barajas do Toronto. Po 30 minutach maszyna musiała zawrócić.

Według trasy lotu AC837 na portalu Flightradar24, Boeing 767 krąży wokół stolicy Hiszpanii, prawdopodobnie zrzucając w tym czasie zapasy paliwa.

Na pokładzie samolotu jest 130 pasażerów.

Jak informuje dziennik "El Pais" hiszpańskie myśliwce F-18 wystartowały z bazy Torrejon Air Force Base, aby ocenić uszkodzenia boeinga.

Międzynarodowy port lotniczy Adolfo Suárez-Barajas w Madrycie jest głównym lotniskiem Hiszpanii. Miesięcznie korzysta z niego 5,5 miliona pasażerów.

Tym samym samolotem awaryjnie lądował kapitan Wrona

Numer rejestracyjny maszyny Air Canada to C-GHOZ. Boeing 767-300ER jest produkowany od 1989 roku.

Od 1991 roku model B767-300ER był wykorzystywany przez LOT na długodystansowych trasach z Warszawy do Nowego Jorku, Chicago, Toronto, Pekinu i Hanoi.

Wkrótce B767-300ER zostały zastąpione nowymi Boeingami 787-8 Dreamliner.

1 listopada 2011 roku Boeing 767 lecący z Newark (USA) do Warszawy awaryjnie lądował na lotnisku Okęcie na skutek problemów z podwoziem maszyny. Było to jedyne w historii tego portu lotniczego lądowanie ze schowanym podwoziem. Kapitanem lotu był wówczas Tadeusz Wrona.

Drony w pobliżu pasa startowego

Trzy godziny wcześniej madryckie lotnisko zamknęło przestrzeń powietrzną z powodu dronów latających w pobliżu pasa startowego. Wszystkie loty w kierunku stolicy Hiszpanii zostały przekierowane w inne części kraju - informował "El Pais".

Hiszpańska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego (AESA) napisała na swoim oficjalnym koncie na Twitterze, że "latanie dronami w pobliżu lotniska stanowi poważne naruszenie i może skutkować karami pieniężnymi w wysokości do 90 tys. euro".

