Pamela Anderson rozstała się z mężem po... 12 dniach

Ceremonia zaślubin odbyła się w poniedziałek, 20 stycznia. Anderson i Peters spotykali się już w przeszłości - ich związek przetrwał wówczas niecałe trzy lata.

Bez powrotu do przeszłości

Tym razem aktorka z producentem rozstali się znacznie wcześniej. Jak zdradziła "The Hollywood Reporter", "życie to podróż, a miłość to proces".

- Mając na uwadze tę uniwersalną prawdę, wspólnie postanowiliśmy odłożyć na bok formalizację naszego aktu małżeństwa i zaufać temu procesowi - dodała Anderson.

Gwiazda poprosiła o wsparcie i poszanowanie wspólnej prywatności swojej i Petersa.

Piąty ślub gwiazdy "Słonecznego patrolu"

54-letnia Pamela Anderson pochodzi z Kanady. Popularność przyniosła jej rola ratowniczki C. J. Parker z serialu "Słoneczny patrol". Był on emitowany w latach 1989-99 oraz 99-2001 pod zmienioną nazwą "Słoneczny Patrol: Hawaje". W sumie wyprodukowanych zostało 11 pełnych sezonów.



Anderson w przeszłości czterokrotnie wychodziła za mąż: za perkusistę zespołu "Mötley Crüe" Tommy'ego Lee (byli małżeństwem w latach 1995-98), piosenkarza Kida Rocka (wyszła za niego w lipcu 2006 r., rozwiedli się w listopadzie 2006 r.) oraz dwukrotnie za zawodowego gracza w pokera Ricka Salomona (ślub został anulowany w 2008 r., drugi trwał od stycznia 2014 roku do kwietnia 2015 roku).

Jon Peters urodził się 1945 r. Jako producent stał za dwiema wersjami filmu "Narodziny Gwiazdy" - z roku 1976 z Barbarą Streisand obsadzoną w głównej roli oraz z 2018 r. z piosenkarką Lady Gagą. Był też m.in. producentem pierwszego "Batmana" w reżyserii Tima Burtona. Jako producent wykonawczy odpowiadał również za "Rain Mana", który otrzymał Oscara dla najlepszego filmu w roku 1989.

