Marsze, tańce, śpiewy. Na ulicach Londynu przeciwnicy i zwolennicy brexitu

"Brexitowcy przejmują centrum Londynu. Między Downing Street a Big Benem mała scena, a przed nią tańce, śpiewy, okrzyki. (…) Przeciwnicy brexitu są smutni, w ciszy zorganizowali marsz pożegnalny" - napisał na Twitterze dziennikarz money.pl, Paweł Orlikowski.

Na załączonym wideo widać cieszących się i tańczących zwolenników brexitu. Główne świętowanie przewidziane jest na Parliment Square o 22:00.

Brexitowcy przejmują centrum Londynu. Między Downing Street a Big Benem mała scena, a przed nią tańce, śpiewy, okrzyki. Główna impreza na #ParliamentSquare startuje o 22:00 czasu polskiego. Przeciwnicy brexitu są smutni, w ciszy zorganizowali marsz pożegnalny.@Money_pl #Londyn pic.twitter.com/TTs5ZA5FgK — Paweł Orlikowski (@orlikowskipawel) January 31, 2020

ZOBACZ: Polacy na Wyspach cieszą się z brexitu. "Będzie lżej i taniej"

"Wel’ll be back"

W Londynie obecni są dziennikarze Polsat News - Tomasz Lejman, Jan Mikruta i Klaudiusz Slezak. Obserwowali uczestników ulicznych manifestacji opowiadających się po dwóch stronach.

- Gdy szedł marsz z unijnymi flagami, zwolennicy brexitu krzyczeli: "bye, bye". Przeciwnicy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE nieśli transparenty z hasłami: "We’ll be back" - relacjonował Slezak.

W Londynie w wielu miejscach już zniknęły unijne flagi@PolsatNewsPL pic.twitter.com/r3b8EXXpzX — Klaudiusz Slezak 🚴‍♂️ (@KlaudiuszSlezak) January 30, 2020

"Nie jesteśmy wystarczająco demokratycznym krajem"

Przemyśleniami na temat brexitu w social mediach dzielą się mieszkańcy Wielkiej Brytanii oraz politycy.

"Jeśli kiedykolwiek spróbujemy ponownie dołączyć do UE, nie wpuszczą nas. Nie jesteśmy wystarczająco demokratycznym krajem" - czytamy na Instagramie jednego z mieszkańców Wielkiej Brytanii.

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zapowiedział na piątek na godzinę 22:00 lokalnego czasu (21:00 czasu polskiego) orędzie do narodu.

Tonight at 10pm I’ll be giving an address to the nation, which you can watch on my Facebook page: https://t.co/ido2hy9GGX — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 31, 2020

Z kolei "Ojciec brexitu", Nigel Farage, lider Partii Brexit, zamieścił na Twitterze zdjęcie, na którym wznosi toast.

"Rozgrzewka przed wieczorem. Zdrowie!" - napisał.

Warming up for later. Cheers! pic.twitter.com/hN1zGHzL5R — Nigel Farage (@Nigel_Farage) January 31, 2020

ZOBACZ: Brexit. Co dalej z Polakami na Wyspach

"Zawsze będziemy za postępowymi ideami"

Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy zamieścił wideo, w którym m.in. zadaje otwarte pytanie o przyszłość swojego kraju, o to, jak będą wyglądały różne aspekty życia po brexicie.

The choice of which path we take for a post-Brexit Britain now lies before us. pic.twitter.com/XLw7n1aipw — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) January 31, 2020

"Jak wielu Londyńczyków, mam złamane serce z powodu wyjścia naszego kraju z Unii Europejskiej. Zawsze będziemy za postępowymi pomysłami, liberalnymi wartościami, przyzwoitością i różnorodnością" - napisał na Twitterze burmistrz Londynu, Sadiq Khan.

🇪🇺 Like so many Londoners, I’m heartbroken that London’s being dragged out of the EU against our will today.



🇪🇺 But we’ll always be a beacon for progressive ideas, liberal values, decency and diversity. #LondonIsOpen 🇪🇺pic.twitter.com/vDDwX7npsr — Sadiq Khan (@SadiqKhan) January 31, 2020

Specjalne wydanie "Dnia na Świecie"

O godzinie 22:30 w Polsat News i na polsatnews.pl specjalne wydanie programu "Dzień na świecie", gdzie nasi reporterzy opowiedzą o ostatnich godzinach Wielkiej Brytanii w UE.

WIDEO - Stoch o krok od historycznego wyczynu. Małysz: trzeba podejść do tego spokojnie i wykonać swoją pracę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/zdr/ polsatnews.pl