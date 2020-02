Alan Harris nie żyje. Aktor "Gwiezdnych Wojen" przegrał walkę z rakiem

Chorobę u aktora zdiagnozowano w 2018 roku. Harris zmarł w piątek, 31 stycznia.

O jego śmierci poinformowała firma Imperial Signings, która zajmuje się realizowaniem zamówień na autografy znanych gwiazd kina.

"Alan był prawdziwym dżentelmenem i ulubieńcem fanów. Zmagał się z problemami zdrowotnymi przez wiele lat, ale mimo to walczył z bólem, by uczestniczyć w programach i spotykać się z fanami" - napisano.

Aktor w "Powrocie Jedi" dublował Anthony’ego Danielsa (C-3PO), Bobę Fetta i Hana Solo, a w "Nowej Nadziei" grał szturmowca.

Harris zagrał również w filmach: Noc Generałów (1967), Superman (1978) i Lśnienie (1980).

I am crushed today. Alan Harris was an absolute gentleman and so warm, polite and great sense of humor. Wow I am shaken at the news. The world is a lonelier place without him in it. Rest In Peace my friend. Crushing news. 😓😢😓😢😓 #ripalanharris #alanharris pic.twitter.com/LGHoSskc53