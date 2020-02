Zabójstwo 20-latka. Nowe fakty w sprawie podejrzanych o zabójstwo dostawcy pizzy z Płocka

To wyglądało jak egzekucja z zemsty. Szczegóły morderstwa 20-letniego dostawcy z restauracji w Płocku są szokujące, choć śledczy na razie nie ujawniają szczegółów. - To tylko bydło tak robi. Chociaż chyba nawet bydło by swoich młodych nie zostawiło. Oni się znali. To najgorsze - powiedział reporterce "Wydarzeń" Ryszard, jeden z mieszkańców Płocka.