"Kłamałem na rozkaz przełożonych". "Agent Tomek" w "Skandalistach"

- Moje stare wypowiedzi nie polegają na prawdzie. Należy powiedzieć wprost, że kłamałem. To wytwór rozkazów i poleceń, które wtedy dostawałem od swoich bezpośrednich przełożonych - powiedział były agent CBA Tomasz Kaczmarek w rozmowie z Agnieszka Gozdyrą. Program "Skandaliści" z jego udziałem już w najbliższą sobotę o godz. 20:00. Transmisja w Polsat News i na polsatnews.pl.

- Moje umiejętności, jakie nabyłem w CBŚ, i praca pod przykryciem, kiedy infiltrowałem od wewnątrz handlarzy narkotyków czy handlarzy kobietami, zostały wykorzystane przez polityków do tego, by zwalczać swoją konkurencję polityczną - stwierdził Kaczmarek.

Kaczmarek: atmosfera w CBA "była jak zamordyzm"



Według niego, atmosfera w CBA za rządów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika "była jak zamordyzm". - Krótkie trzymanie i nikt nie miał prawa krytykować decyzji najwyższego kierownictwa - opowiadał były agent.

Na uwagę Agnieszki Gozdyry, że na wspólnym zdjęciu wygląda jakby dobrze się bawił, Kaczmarek odpowiedział: - Pięknie się wpisywałem w oczekiwania.



Oskarża o wywieranie nacisków podczas operacji



Były agent CBA Tomasz Kaczmarek, znany jako "agent Tomek", oskarżył szefa MSWiA, ministra koordynatora służb specjalnych, byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, a także byłego wiceszefa Biura Macieja Wąsika o wywieranie na niego nacisków podczas operacji dotyczącej rzekomej willi Kwaśniewskich.



Według Kaczmarka dowody zebrane w operacji dotyczącej willi w Kazimierzu Dolnym, która miała należeć do byłej pary prezydenckiej Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, są wynikiem "rozkazów i poleceń od Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika".

Wąsik o Kaczmarku: to człowiek małej wiary



Do sprawy odniósł się na Twitterze Maciej Wąsik. "Agent Tomek to człowiek małej wiary. Nie uwierzył, kiedy mówiliśmy, że nie ma świętych krów. Dlatego ciążą na nim ciężkie zarzuty prokuratorskie wyłudzenia środków poprzez stowarzyszenie Helper. Wszystko inne to pokłosie tej sprawy" - napisał obecny wiceszef MSWiA.

Śledztwo ws. składania fałszywych zeznań przez "agenta Tomka" wszczęła prokuratura.



