Sasin: nikt z PiS nie weźmie udziału w "okrągłym stole". Nie widzimy sensu inicjatywy

- Idziemy w kierunku reformy sądownictwa i w takim obszarze, jak chociażby przestrzeganie prawa, przestrzeganie konstytucyjnych zasad, które mówią, że to Sejm jest powołany, do tego żeby stanowić prawo również w zakresie organizacji sądownictwa, a prezydenta ma wyłączną prerogatywę powoływania sędziów, to nie widzimy przestrzeni do dyskusji. Dzisiaj ta dyskusja miałaby się toczyć po uchwale Sądu Najwyższego - mówił Sasin.

Prowadzący program Tomasz Machała przypomniał, że w spotkaniu organizowanym przez PAN weźmie udział wicepremier Jarosław Gowin, lider Porozumienia.

- Wicepremier Jarosław Gowin podjął decyzję, żeby uczestniczyć w "okrągłym stole". Jestem liderem jednej z partii tworzącej Zjednoczoną Prawicę. Uznał, że powinien tam być - to jest jego decyzja. My, jako Prawo i Sprawiedliwość, takiej potrzeby nie widzimy. Rozmowa w tej chwili o reformie sądownictwa, reformie państwa z politykami, którzy kwestionują funkcjonowanie instytucji państwowych jak chociażby Trybunał Konstytucyjny, kwestionują prawo Parlamentu do stanowienia prawa w zakresie ustroju sądów powszechnych, czy prawa prezydenta do powoływaniu sędziów, to nie widzimy przestrzeni do dyskusji - zapewnił Sasin.

O koronawirusie: jestem w kontakcie z prezesem PLL LOT

Na początku rozmowy Tomasz Machała pytał ministra aktywów państwowych, czy są plany wstrzymania lotów PLL LOT do Chin w związku z rozwojem koronawirusa.

- Jestem w stałym kontakcie z prezesem LOT-u i to nie tylko w tej sprawie. Monitorujemy sytuację, ale na razie nie ma w tej chwili potrzeby. Jeżeli sytuacja rzeczywiście będzie rozwijać się w niepokojącym kierunku, to żadnych decyzji oczywiście nie mogę wykluczyć - odpowiedział wicepremier.

- Mam nadzieję, że uda się dokonać pewnej izolacji rozprzestrzeniania się tego wirusa. Chiny to ogromny kraj i nie możemy mówić, że cały jest objęty epidemią. Jesteśmy przygotowani na różne sytuacje - mówił Sasin, dodając, że jeśli ogniska epidemii pojawiają się tam gdzie latają Polacy, to wtedy "trzeba będzie podejmować decyzje".

