Agnieszka Radwańska jest w ciąży. "Nowy etap w życiu"

Radwańska dodała do zdjęcia kilka hasztagów: #szczesliwa #rodzinasiepowieksza #będęmamą. 20 minut po publikacji, zdjęcie dziecięcych bucików polubiło ponad 4000 osób. Pojawiło się również ponad 200 komentarzy.

Błyskawicznie zareagowała modelka Anna Jagodzińska. "Gratulacje kochanie" - napisała pod fotografią pierwsza Polka, która znalazła się na okładce amerykańskiej edycji magazynu "Vogue".



"O Boziulku! To już teraz wiem, dlaczego o wodzie na urodzinach. Ale radość!!! Cudownie!!! Gratulacje dla Was Aguś!!!" - skomentował trener motywator Daniel Qczaj.

Mężem Agnieszki Radwańskiej jest jej były sparingpartner i trener Dawid Celt. Para wzięła ślub 22 lipca 2017 roku. Mąż wybitnej tenisistki pochwalił się dobrą nowiną na Twitterze.

Na początku stycznia była wiceliderka światowego rankingu tenisistek otrzymała statuetkę tzw. "Superchampiona", podczas gali 85. plebiscytu "Przeglądu Sportowego".

Koniec kariery w 2018 roku

Radwańska zakończyła swoją bogatą karierę w listopadzie 2018 roku. Kilka miesięcy temu mówiła w jednym z wywiadów, że "dostała drugie, nowe życie." Doceniała m.in. to, że "może teraz pozwolić sobie na to, by być zmęczoną, niewyspaną, później wrócić do domu czy dłużej pospać."

ZOBACZ: Urodzinowe kwiaty dla Agnieszki Radwańskiej

- Moja decyzja o zakończeniu kariery była jak najbardziej właściwa, ponieważ nie byłam w stanie grać na takim poziomie jakiego bym od siebie oczekiwała. Teraz cieszę się spokojem i normalnym życiem, którego nigdy nie miałam. Mogę podróżować w różne miejsca, w których nie byłam, ale co najważniejsze - bez torby z dziesięcioma rakietami i kilkoma parami butów do gry. Jest to zupełnie inne życie, inaczej funkcjonuję, inaczej funkcjonuje moja głowa. Nie ma presji, że za chwilę gram mecz, muszę wyjść na kort, że jestem zmęczona, więc czegoś nie zrobię - powiedziała Radwańska.

luq/ polsatnews.pl, PAP