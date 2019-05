"Była dla Polski takim cudem". Tenisowe święto w Krakowie: Radwańska żegna się z kibicami

W uznaniu zasług Witold Bańka minister Sportu i Turystyki, w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego, odznaczył urodzoną w Krakowie tenisistkę medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

"Poruszający moment"

- Agnieszka Radwańska była cudem dla Polski - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas odbywającego się w krakowskiej Tauron Arenie benefisu kończącej karierę tenisistki.

Prezydent wręczył Radwańskiej bukiet kwiatów i podziękował jej za wspaniałą karierę.

- To bardzo poruszający moment. Pamiętam taki mecz, gdy mała jeszcze Agnieszka wygrała finał juniorskiego turnieju Wimbledonu. Nie jestem znawcą tenisa, ale pomyślałem sobie, że to tylko juniorski sukces, to się zdarza, a jak przyjdzie czas gry w seniorach, to trzeba cudu, aby się wybić. Niedawno rozmawiałem z naszym znakomitym skoczkiem narciarskim Kamilem Stochem i on powiedział mi, że w światowej czołówce każdej dyscypliny o sukcesach decyduje przede wszystkim "głowa". To, z jakiego domu człowiek wyszedł, jak ukształtowała go rodzina. Nie byłoby tak wielkiego sukcesu, gdyby nie wsparcie rodziców, siostry Urszuli, męża Dawida Celta. Zrobiliście państwo wielką rzecz dla Polski. Agnieszka była dla Polski takim cudem. Weszła na szczyt w tak ważnej i ekskluzywnej dyscyplinie na świecie - powiedział prezydent.

Zwrócił ponadto uwagę, że Radwańska po zakończeniu kariery nadal mieszka w swojej ojczyźnie, choć mogła osiedlić się w każdym miejscu na świecie.

- Jestem za to pani ogromnie wdzięczny. To wspaniały przykład. Jako "Krakus" cieszę się, że ten benefis odbywa się w Krakowie. Jest pani wspaniałą dziewczyną - podkreślił.

"Jestem realistką, świat tenisowy poszedł do przodu"



- Długo można mówić o wspaniałych osiągnięciach, o tym jak wspaniałą ambasadorką Polski byłaś. Chciałbym jednak podkreślić jak wspaniałą osobowością jesteś. Byłaś ambasadorką czystego sportu, bez dopingu, a na swoje zwycięstwa zapracowałaś ciężkim treningiem i pracą. Polska ci dziękuje, Polska cię kocha - zwrócił się do Radwańskiej minister Bańka.

- Chciałam bardzo podziękować, takie nagrody, podkreślające całość kariery, szczególnie sobie cenię - powiedziała Radwańska, która 14 listopada ubiegłego roku ogłosiła zakończenie profesjonalnej kariery.



- Zakończyłam ją w odpowiednim momencie. Nie czuję się na siłach, aby wracać. Wychodzę z założenia, że albo gram na najwyższym poziomie, albo to nie ma sensu. Jestem realistką i wiem, jaki światowy tenis poszedł do przodu i ja już siebie w nim nie widzę - przyznała bohaterka wieczoru.

Rywalizacja na korcie, później wspólna kolacja



W części sportowej imprezy rozegrano mecz miksta. Radwańska w parze z Łukaszem Kubotem zmierzyła się z Caroline Wozniacki i Marcinem Matkowskim wygrywając pokazowego seta 6:4.

Wozniacki, zwyciężczyni wielkoszlemowego Australian Open z 2018, to bliska przyjaciółka Radwańskiej.

- Cieszę, się, że mogę tutaj być. Z Agą poznałyśmy się, jak miałem siedem lat. Na pewno przyjaźń ułatwił nam fakt, że mogłyśmy rozmawiać po polsku. Agnieszka pierwsza zaczęła grać w Tourze, ja chciałem jej dorównać i dołączyłam tam po roku. Na korcie była zawsze rywalizacja, a po meczu chodziliśmy razem na kolację. Ta, która wygrała, musiała ją postawić. Przykro, że Agnieszki już nie ma w Tourze, teraz muszę stawiać sobie sama - zażartowała reprezentująca Danię Wozniacki, którą czeka start w turnieju Rolanda Garrosa.





Wśród honorowych gości imprezy pojawili się medaliści igrzysk olimpijskich - pływaczka Otylia Jędrzejczak i chodziarz Robert Korzeniowski, hokeista Mariusz Czerkawski i byli reprezentanci w piłce nożnej Jakub Błaszczykowski, Marcin Wasilewski i Tomasz Hajto. Tenis reprezentowali: Wojciech Fibak, Jerzy Janowicz oraz siostra Agnieszka - Urszula i Klaudia Jans-Ignacik.

W ostatniej chwili swój przyjazd do Krakowa - z powodów zdrowotnych - odwołała Angelique Kerber. Niemiecka tenisistka o polskich korzeniach przechodzi rehabilitację i przygotowuje się do startu w turnieju Rolanda Garrosa.

Na scenie Rodowicz

Licznie zgromadzeni w Tauron Arenie kibice mogli obejrzeć na wielkim ekranie najważniejsze momenty z kariery urodzonej w Krakowie tenisistki.

W części koncertowej krakowskiej imprezy wystąpiła m.in. Maryla Rodowicz, Andrzej Piaseczny, Piotr Rubik, Joanna Liszowska, Kasia Wilk i Mezo oraz zespół Pectus, Torres Brothers, Tre Voci.

Pokazano też teledysk, w którym bohaterka wieczoru, w duecie z Wozniacki, odśpiewała specjalnie na tę okazję skomponowaną piosenkę „We Love Tenis”.

Finezja i spryt

Radwańska określana jest mianem najlepszej polskiej tenisistki w historii. W trakcie 13 lat zawodowej gry zwyciężyła w 20 turniejach WTA. Wśród tych triumfów najcenniejszy był ten odniesiony w 2015 roku w kończącej sezon imprezie masters - WTA Finals. Najbliżej zwycięstwa w Wielkim Szlemie była siedem lat temu, gdy dotarła do finału Wimbledonu. Na londyńskiej trawie w 2013 i 2015 roku zatrzymała się rundę wcześniej. Do "czwórki" dwukrotnie - w 2014 roku i dwa lata później - dotarła też w Australian Open. Jako juniorka triumfowała w Wimbledonie (2005) i French Open (2006).



W rankingu WTA 30-letniej obecnie krakowiance najwyżej udało jej się dotrzeć do drugiej pozycji (po raz pierwszy 9 lipca w 2012 roku, a po raz ostatni 8 maja 2016), a łącznie wiceliderką była przez 13 tygodni. Według danych WTA na korcie zarobiła prawie 28 milionów dolarów. Przez wiele lat występowała w drużynie narodowej w Pucharze Federacji i miała duży wkład w historyczny awans Polek do Grupy Światowej w 2014 roku. Bez powodzenia za to brała udział trzykrotnie w igrzyskach - w Pekinie, Londynie i Rio de Janeiro szybko odpadała.



Chwalona za finezyjną, sprytną i przyjemną dla oka grę tenisistka w latach 2017-18 często zmagała się z infekcjami wirusowymi, doszły do tego kłopoty ze stopą. Po dłuższym okresie problemów zdrowotnych i słabszych wyników 14 listopada ubiegłego roku ogłosiła zakończenie kariery. Za swoje dokonania sportowe i promowanie sportu oraz Polski otrzymała odznaczenia państwowe - w 2013 roku Złoty Krzyż Zasługi, a pół roku temu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.



Radwańska w ubiegłym roku temu otworzyła w Krakowie własny hotel. Zapewnia, że od czasu do czasu bierze jeszcze rakietę do ręki. Obecnie czas wypełniają jej jednak w większym stopniu inne obowiązki. Na początku stycznia została Ambasadorką Dobrej Woli UNICEF, a wiosną brała udział w programie "Taniec z gwiazdami".

las/ PAP