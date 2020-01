Krzysztof Piątek piłkarzem Herthy Berlin

O transferze piłkarza mówiło się już od kilku tygodni.

W czwartek informacje te zostały potwierdzone. Nowym zawodnikiem w swoich szeregach pochwalił się również klub piłkarski za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Gehen wir es an! 🤝 Neuzugang 'Pistolero' #Piatek im ersten Interview als Blau-Weißer: https://t.co/41MWqvPq4J 👈#hahohe pic.twitter.com/NmOZMdKkII

Po trwających kilkanaście dni negocjacjach wiadomo już, że wiosną Polak będzie występował w Bundeslidze. Jego umowa ma obowiązywać do końca czerwca 2025 roku.

Swoim transferem na Twitterze pochwalił się również piłkarz.

I'm very excited to be part of this project 💙 #DieZukunftGehörtBerlin and play in the @Bundesliga_DE 🇩🇪 for my new team @HerthaBSC in great city with an incredible tifo! 🔵⚪ Can't wait to start the game at #olympiastadionberlin ⚽ Vielen Dank! 🙏 #HaHoHe pic.twitter.com/DTjwG2SPTL