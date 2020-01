3500 chorych, 32 osoby zmarły. Groźny wirus grypy w Niemczech

Pierwszy w Niemczech przypadek koronawirusa wykryto u 33-latka z okolic miasta Landsberg am Lech. Mężczyzna jest pracownikiem firmy Webasto. Zaraził się na szkoleniu, które prowadziła jego koleżanka z Szanghaju. Z pierwszym niemieckim chorym miało kontakt około 40 osób - poinformowała we wtorek minister zdrowia Bawarii Melanie Huml. Jeszcze tego samego dnia podano, że zachorowały trzy inne osoby pracujące w tej samej firmie.

Tymczasem w niemieckich szpitalach przebywa 3500 pacjentów zarażonych wirusem grypy, a zmarły z powodu powikłań pogrypowych 32 osoby.

4439 nowych pacjentów w ciągu tygodnia

Raportu opracowany w Instytucie Roberta Kocha w Berlinie jasno wskazuje, że sytuacja pogarsza się z tygodnia na tydzień. Od początku października 2019 r. w Niemczech zarejestrowano 13350 potwierdzonych przypadków grypy. W ostatnim tygodniu zarejestrowano ponad 4439 nowych pacjentów.

- Fala zachorowań będzie się ciągnęła jeszcze przez kilka tygodni - powiedział ekspertka Instytutu Roberta Kocha Silke Buda. Przekonywała, że zaszczepienie się przeciwko grypie ma ogromne znaczenie dla zniwelowania skali epidemii.

Według szacunków Instytutu zarażonych grypą jest od 5 do 20 procent populacji. Według ekspertów, najwyższa liczba zgonów na grypę miała miejsce w sezonie 2017/2018, była ona najwyższa w ciągu ostatnich 30 lat. We wcześniejszych sezonach zachorowań odnotowywano po kilkaset zgonów rocznie.

Osoby mające problemy z sercem i płucami bardziej narażone

Zgony związane z grypą i towarzyszącym jej zapaleniem płuc są 435 razy bardziej prawdopodobne u chorych mających problemy z sercem i płucami, 240 razy u diabetyków mających jednocześnie choroby układu krążenia i 52 razy u chorych tylko na serce.

Podstawą ochrony przed grypą jest szczepionka przeciwgrypowa, bo ciepły ubiór ochroni wprawdzie przed przeziębieniem, ale nie ochroni nas przed zarażeniem się grypą poprzez kontakt z osobą chorą albo zarażoną. Należy pamiętać, że człowiek zaczyna zarażać już w okresie wylęgania choroby, a więc jeszcze przed wystąpieniem pierwszych objawów, nie będąc świadomym, że złapał wirusa.

Człowiek zaraża też jeszcze kilka dni po ustąpieniu objawów grypy, gdy wydawałoby się, że jest zdrowy. Możemy się więc zarazić od pozornie zdrowego człowieka. Szczepionka natomiast ochroni nas zarówno przed zarażeniem, jak i złapaniem grypy poprzez przeziębienie, a w najgorszym razie spowoduje, że choroba będzie miała łagodniejszy i krótszy przebieg, np. bez gorączki i będzie przypomina lekkie przeziębienie, ponadto minimalizuje ryzyko powikłań.

Jak się zabezpieczyć przed grypą?



Wiele osób stosuje również domowe sposoby na walkę z objawami grypy. Stosują podwójną dawkę leków przeciwgrypowych natychmiast po pojawieniu się pierwszych objawów, a więc np. łamania w kościach, dreszczy czy drapania w gardle. Im szybciej bowiem zadziałamy, tym szybciej poradzimy sobie z chorobą. Pamiętajmy jednak o środkach ostrożności. Jeśli objawy nie ustępują przez 3 dni, należy bezwzględnie zgłosić się do lekarza.

1. Często myć ręce, zwłaszcza po wizycie w miejscach publicznych.

2. Nie dotykać oczu, ust i nosa brudnymi rękami.

3. Dokładnie sprzątać mieszkanie, zwłaszcza, gdy domownik jest chory.

4. Często wietrzyć pomieszczenia w których przebywamy.

5. Nie używać tych samych sztućców i naczyń z których korzysta chory.

6. Zażywać preparaty zwierające witaminę C i rutynę.

7. Ograniczać przebywanie w pobliżu chorego do minimum.

8. Nie ubierać się zbyt ciepło i zbyt lekko, zgodnie z panującą temperaturą.

9. Jeść dużo warzyw i owoców, w tym czosnek, który chroni przed infekcjami.



A jeśli już stwierdzimy u siebie objawy grypy, to powinniśmy jak najszybciej zgłosić się do lekarza i w żadnym razie nie chodzić do szkoły lub pracy, aby nie zarazić innych i nie nasilać epidemii.

