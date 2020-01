Udusiła troje swoich dzieci. Ich ciała ułożyła na kanapie "jakby spały"

Do zdarzenia doszło w zeszły poniedziałek. Henry zeznała, że siłowała się ze swoją prawie 2-letnią córką w ich domu w południowym Phoenix (Arizona). W pewnym momencie kobieta zauważyła, że oddech dziewczynki stał się nierównomierny. Kobieta nie zeszła jednak z dziewczynki, ale zakryła jej usta dłonią.

2-latka próbowała wyrwać się z uścisku, kopiąc nogami o podłogę. Świadkiem tej sytuacji był 3-letni syn kobiety. Chłopiec próbował stanąć w obronie siostry - zaczął krzyczeć i uderzać matkę wołając, by przestała. Kobieta jednak nadal przyciskała dziewczynkę. W pewnym momencie, jej córka przestała się ruszać.

Przyciskała go nogą do podłoża

Według policji po zamordowaniu swojej córki, Rachel Henry próbowała złapać swojego syna. Przeszkodziły jej w tym dwie niewymienione z imienia osoby, które wróciły do domu. Prawdopodobnie nie zauważyły one z początku ciała 2-latki.

Po pewnym czasie kobieta poinformowała domowników, że musi przebrać swojego syna. Weszła z nim do sypialni, a następnie powaliła chłopca i zaczęła go przyciskać nogą do podłoża, zakrywając mu usta i nos. Chłopiec próbował się uwolnić, drapiąc matkę. Kobieta podczas tej sytuacji miała głośno śpiewać. W pewnym momencie dziecko straciło przytomność.

Na koniec Henry udała się do pokoju swojej 7-miesięcznej córki, gdy nakarmione niemowlę zasnęło, kobieta zakryła mu twarz dłonią jednocześnie śpiewając kołysankę. Dziecko nie przeżyło.

Przyznała się do morderstw

Po dokonaniu zabójstw, kobieta przeniosła wszystkie trzy ciała do salonu. Ułożyła je na kanapie w taki sposób, aby wyglądało na to, że dzieci śpią. Policja została wezwana na miejsce ok. godz. 19:30 czasu lokalnego przez jednego z domowników, który zorientował się, co zaszło.

Rachel Henry przyznała się do zamordowania dzieci. Jeden z domowników poinformował policjantów, że kobieta jest uzależniona od metamfetaminy i od "dziwnie się zachowywała" już od tygodnia. Według policji, w chwili popełnienia kobieta nie była jednak pod wpływem narkotyków.

Henry usłyszała zarzut zabójstwa pierwszego stopnia. Pierwsza rozprawa zaplanowana jest na 4 lutego.

