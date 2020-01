Lubuskie: 19-latek podejrzany o zabójstwo ojca

W Witoszynie w pow. żagańskim (Lubuskie) znaleziono we wtorek nadpalone zwłoki mężczyzny. Wstępnie ustalono, że mógł zostać zabity. Do sprawy zatrzymano 19-letniego syna ofiary - poinformował w środę rzecznik lubuskiej policji nadkom. Marcin Maludy.

- Prowadzone przez policjantów czynności dały podstawy do szybkiego wytypowania oraz zatrzymania osoby mogącej mieć związek ze śmiercią mężczyzny. Jak się okazuje osobą podejrzewaną o zabójstwo jest 19-latek, a ofiarą 47-letni jego ojciec - powiedział Maludy.

Na leżące w parku nadpalone zwłoki mężczyzny natknął się we wtorek po południu przypadkowy przechodzień, który natychmiast powiadomił policję. Na miejsce przybyła m.in. grupa specjalistów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie oraz biegli z zakresu medycyny sądowej i pożarnictwa.

Zatrzymano syna ofiary

Pod kierunkiem prokuratora do późnego wieczorna prowadzono oględziny miejsca zdarzenia. Ustalono, że znalezione zwłoki to 47-letni mężczyzna. Oględziny wstępnie wykazały, że jego śmierć była wynikiem zabójstwa. W nocy do sprawy zatrzymano syna ofiary.

- Zarządzona przez prokuratora sekcja zwłok ma wskazać bezpośrednią przyczynę śmierci mężczyzny. 19-latek został zatrzymany i czeka na czynności procesowe z udziałem prokuratora. Najprawdopodobniej usłyszy zarzut zabójstwa - dodał Maludy.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Żaganiu.

